CHP'den AK Parti'nin Büyükçekmece'deki 'seçimler iptal edilsin' başvurusuna ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarına itiraz süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Öztrak, AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin başvurusuyla ilgili olarak, "Sandıkta oy çalamayanların seçimi çalmaya niyetlendiklerini açık seçik ortaya koymaktadır" dedi.
Öztrak'ın açıklamaları:
Yapılan itirazlar iyi niyetli değildir. Oy çuvallarının mühürlerinin sökülerek sayma sürecinin yeniden başlaması temiz oyları saldırıya açık hale getirir. Seçim kurullarına polislerin gönderilmesi kabul edilemez. Adalet Bakanı neyi soruşturmaktadır. Sandıktaki oylarla İçişleri Bakanlığı'nın en ilgisi var.
AK PARTİ'NİN BÜYÜKÇEKMECE BAŞVURUSU
Büyükçekmece'de iptal talebi son derece ilginçtir. İl Seçim Kurulu uygun görmemiştir ama kafalarda böyle bir senaryo yavaş yavaş yazılmaya başlamıştır. Geçersiz oylar ile seçimi alamayacağını görenler iptal amacında. Sandıkta oy çalamayanların seçimi çalmaya niyetlendiklerini açık seçik ortaya koymaktadır.
Dün Dolmabahçe'de acaba ne ile ilgili toplantı yapılmıştır. Planlanmış bir senaryo ortaya konmuştur. FETÖ'nün siyasi ayağı şimdi düğmeye basmıştır. Bir yandan seçim sonuçları üzerinde şaibe ile sonuçları itibarsızlaştırmak, YSK'ya baskı ile oyları masa başında değiştirecek kararlar almak amaçlanmaktadır.
Biz bu senaryoları 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım seçimleri arasında yaşamıştık. Milletimiz iktidarın vizyona soktuğu bu filmin yeni bir kumpas olduğunun artık farkındadır. Partimiz sandığın namusu olduğuna kararlıdır. Örgütümüzle, gönüllülerimizle milletin oylarına sahip çıkmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletimiz Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu demiştir.
İSTANBUL'DA SON DURUM
Bu değerlendirmelerden sonra İstanbul ile ilgili rakamları paylaşmak istiyorum. Geçersiz oyların sayımı bitmişti. 119 bin 652 oy sayıldı, 2184 AK Parti adayına, 785 oy da sayın İmamoğlu'na yazılmıştır. Aradaki fark sabah itibarıyla 18 bin 242'dir. Seçilmiş Başkan sayın İmamoğlu'nun artık mazbatasını alması gerektiği ortadadır.