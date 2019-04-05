CHP'den AK Parti'nin Büyükçekmece'deki 'seçimler iptal edilsin' başvurusuna ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarına itiraz süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Öztrak, AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin başvurusuyla ilgili olarak, "Sandıkta oy çalamayanların seçimi çalmaya niyetlendiklerini açık seçik ortaya koymaktadır" dedi.

Öztrak'ın açıklamaları:

Yapılan itirazlar iyi niyetli değildir. Oy çuvallarının mühürlerinin sökülerek sayma sürecinin yeniden başlaması temiz oyları saldırıya açık hale getirir. Seçim kurullarına polislerin gönderilmesi kabul edilemez. Adalet Bakanı neyi soruşturmaktadır. Sandıktaki oylarla İçişleri Bakanlığı'nın en ilgisi var.

AK PARTİ'NİN BÜYÜKÇEKMECE BAŞVURUSU



Büyükçekmece'de iptal talebi son derece ilginçtir. İl Seçim Kurulu uygun görmemiştir ama kafalarda böyle bir senaryo yavaş yavaş yazılmaya başlamıştır. Geçersiz oylar ile seçimi alamayacağını görenler iptal amacında. Sandıkta oy çalamayanların seçimi çalmaya niyetlendiklerini açık seçik ortaya koymaktadır.

Dün Dolmabahçe'de acaba ne ile ilgili toplantı yapılmıştır. Planlanmış bir senaryo ortaya konmuştur. FETÖ'nün siyasi ayağı şimdi düğmeye basmıştır. Bir yandan seçim sonuçları üzerinde şaibe ile sonuçları itibarsızlaştırmak, YSK'ya baskı ile oyları masa başında değiştirecek kararlar almak amaçlanmaktadır.