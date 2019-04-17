CHP'den AK Parti'nin İstanbul açıklamasına yanıt!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erkek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sayın Yavuz usulsüzlüklerden bahsetti ama açıklamanın tümüne bakıldığında kaybetme hezeyanı ve içinde yanlış bilgiler olan açıklamayla karşı karşıya kaldık. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, YSK'ya bağlıdır. Seçmen kütüklerinde hiçbir değişiklik, seçim takviminin başladığı günden itibaren YSK'nın onayı olmadan yapılamaz. Adrese dayalı kayıt sistemini tutan nüfus ve vatandaşlık genel müdürlüğü yani İçişleri Bakanlığı. Yine Adalet Bakanlığı'ndan tutuklu ve hükümlülerle ilgili verileri alarak seçmen kütüğünü oluşturur. Açıklamalara baktığımızda ve YSK'ya verilen dilekçeyi incelediğimizde YSK'yı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığını açıkça itham ettiğini görüyoruz. Usulsüzlük varsa en başta sorumlular YSK Başkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanıdır. Seçmen kütükleri ya da sandık listeleri son şeklini aldıktan sonra siyasi partilere 25 Mart'ta gönderildi. Biz sistemimize girdik, toplam 23 bin 165 kişinin karşısına oy kullanamaz şerhi düşmüş. Bunlar da ilginizi çekebilir İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı CHP'den AK Partili isimler hakkında için suç duyurusu! AK Parti'den Maltepe için yeni adım: Yargıya taşındı

Deniyor ki, bin 229 ölü seçmen var. 25-31 Mart arasında İstanbul'da bin 229 kişinin ölmesi çok muhtemel. İstanbul'da ortalama 150-200 kişi ölüyor. Sandık kurulu ve memur üyelerini biz belirlemiyoruz. Bu değişiklikleri kendileri yaptılar, bizim itirazlarımıza rağmen. İlçe seçim kurulu başkanlarını yani en kıdemli yargıçlarını da suçladıklarını görüyoruz. YSK'nın seçim takvimine bir bakın. 26 Şubat arasında sandık kuruluyla ilgili itirazların başlangıcı. Niye itiraz etmediniz? Diyorlar ki, bildirilmiyor. Her ilçe seçim kurullarında siyasi parti üyeleri var. Onlar biliyor, niçin itiraz etmediniz? Seçimler bittikten sonra bunları gündeme taşıyorsunuz. Düzeltilen maddileri hataları dahi belge olarak bugün sundular. İstanbul'da tüm geçersiz oyların yeniden sayımı bitti. 6 ilçede tüm oylar sayıldı. YSK bir karar aldı ve sondaj denilen yöntemle, 22 ilçede 57 sandık belirledi, tümü sayıldı. 22 ilçede 57 sandığın tümü yeniden sayıldı oyumuz 13 daha arttı. Yeniden sayım seçim güvenliğini yok eder. Onun için YSK çok doğru bir kararla tümünün tekrar sayımını reddetti.

SEÇİMİ İPTAL ETTİREMEZSİNİZ Bazı verilen bilgileri düzeltmekte fayda var. AK Parti'nin seçim hukukunda usulsüzlük ve kanunsuzluğu karıştırdığı anlaşılıyor. Usulsüzlükten dolayı seçimlerin yenilenmesi mümkün değildir. Bunlar seçmen iradesini etkileyecek boyutta değildir. Bundan dolayı seçimi iptal ettiremezsiniz. Tam kanunsuzlukla başvurdular. 14 bin 1 kısıtlının oy kullandığını ispatlamanız gerekir. Usulsüzlük ayrı, kanunsuzluk ayrı bir şey. BU ÇOK VAHİM BİR AÇIKLAMA Bugün çok vahim bir hatayla karşılaştık üstelik YSK dilekçesinde yok. 'Seçmen olamayacaklar' başlığı altında, KHK ile ihraç edilenler seçmen olamazlar diyor. Bu çok vahim bir açıklama. O maddede iki kısıtlı mahkeme kararıyla kısıtlı olanlar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlardır. Örneğin zihinsel engelli mahkeme kararı yoksa oy kullanabilir. Siz KHK ile ihraç edilenlerin seçme hakkını nasıl elinden alırsınız? AK Parti'nin dilekçesinde cezaevi seçmen listesinden bahsediyor. Cezaevi seçmen listeleri siyasi partilere verilmez. AK Parti bu listeleri nereden aldı? Adalet Bakanlığı da bu işin içinde. Bu nasıl olabilir? YSK Başkanı Sayın Güven 'Mükerrer seçmen, sahte seçmen yok' demişti. Neden, çünkü sistem buna müsait değil. Bir kişi iki ayrı yerde seçmen gözükemez. Çünkü TC numarası iki kere işlenmişse iptal eder. Hukuku katlettiler biz hukuk içinde kalarak mücadele etmeyi sürdüreceğiz.