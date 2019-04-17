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CHP'den AK Partili isimler hakkında için suç duyurusu!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin itiraz sürecinde gerçeğe aykırı açıklamalarla resmi kurumları aldatmaya çalıştıkları iddiasıyla AK Partili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaftancıoğlu’nun suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz da var.

CHP'den AK Partili isimler hakkında için suç duyurusu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün Çağlayan Adliyesi’ne gelerek suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Kaftancıoğlu, AK Partili yetkililerin başta seçim sonuçlarına ilişkin veriler ve Büyükçekmece’deki seçmen kayıtları olmak üzere birçok konuda gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduklarını ifade etti.

Suç duyurusunda AK Partili yetkililer hakkında "gerçeğe aykırı beyanlarla resmi kurumları aldatmaya çalışması, basın yoluyla hakaret, iftira, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, alenileşmemiş belgeleri kanuna aykırı şekilde temin edip resmi yazışmalarda kullanması" gibi suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

Şikayet dilekçesinde yer alan isimler şöyle:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik,

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,


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