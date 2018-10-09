CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

Veli Ağbaba 10 Ekim 2015 günü, Ankara Garı önünde toplanan Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi katılımcılarına yönelik saldırının 3. yılı kapsamında yaptığı açıklamada, parti olarak hazırdıkları Adıyaman Raporu’nda canlı bombaların TC Kimlik numaralarıyla beraber isimlerine yer verilmesine ve ilgili raporun Başbakan ve yetkililere ulaştırılmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını ileri sürdü.

“ADLİ VE İDARİ BİRİMLER KUSURLU”

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yapılan saldırının Türkiye tarihinin en kanlı sivil katliamı olduğu hatırlatan Ağbaba, “IŞİD’in Ankara başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde MİT’in ve Emniyet’in elinde istihbaratlar bulunmasına, canlı bombaların gözaltına alınıp serbest bırakılmalarına, ellerini kollarını sallayarak sınırı geçebilmelerine, CHP olarak hazırladığımız Adıyaman Raporu’nda canlı bombaların TC Kimlik numaralarıyla beraber isimlerine yer verilmesine ve ilgili raporun Başbakan ve yetkililere ulaştırılmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmaması, devletin siyasi, adli ve idari birimlerinin kusur ve sorumluluğunun olduğunu şüpheye yer bırakmadan ortaya çıkarmaktadır” açıklamasında bulundu.