HABER

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı olan 10 Ekim Ankara Garı saldırısının 3. yıl dönümüne ilişkin olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

Veli Ağbaba 10 Ekim 2015 günü, Ankara Garı önünde toplanan Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi katılımcılarına yönelik saldırının 3. yılı kapsamında yaptığı açıklamada, parti olarak hazırdıkları Adıyaman Raporu’nda canlı bombaların TC Kimlik numaralarıyla beraber isimlerine yer verilmesine ve ilgili raporun Başbakan ve yetkililere ulaştırılmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını ileri sürdü.

“ADLİ VE İDARİ BİRİMLER KUSURLU”

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yapılan saldırının Türkiye tarihinin en kanlı sivil katliamı olduğu hatırlatan Ağbaba, “IŞİD’in Ankara başta olmak üzere bazı büyük şehirlerde canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde MİT’in ve Emniyet’in elinde istihbaratlar bulunmasına, canlı bombaların gözaltına alınıp serbest bırakılmalarına, ellerini kollarını sallayarak sınırı geçebilmelerine, CHP olarak hazırladığımız Adıyaman Raporu’nda canlı bombaların TC Kimlik numaralarıyla beraber isimlerine yer verilmesine ve ilgili raporun Başbakan ve yetkililere ulaştırılmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmaması, devletin siyasi, adli ve idari birimlerinin kusur ve sorumluluğunun olduğunu şüpheye yer bırakmadan ortaya çıkarmaktadır” açıklamasında bulundu.

“CHP TARİHİNİN DE EN BÜYÜK TOPLU KATLİAMINI YAŞADIK”

Ağbaba, “Katliamda Malatya gençlik kolları yönetiminin neredeyse tamamı ya hayatını kaybetti veya yaralandı. Malatya‘dan 12 barış güvercinlerimizi yitirdik. Kolumuz kanadımız kırıldı” dedi. 2,5 yıl devam eden katliam davasının her duruşmasında adalet taleplerinin haykırıldığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye tarihinin en kanlı katliamında sadece birkaç kişinin cezalandırılmasıyla adalet gelmez. Biz katliamın tüm sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz. Eli kanlı terör örgütü IŞİD’in bu topraklarda cirit atmasını sağlayanlar, katliam öncesinde istihbarat zafiyeti yaşatanlar, katliam esnasında ve sonrasında skandallarla bilançoyu ağırlaştıranlar mutlaka hesap vermeli, cezalarını çekmelidir. 103 insanın öldüğü bir katliamın siyasi hiçbir sorumlusunun olmaması kabul edilemez.103 barış güvercinimiz için adalet aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AĞBABA ANMA TÖRENİ İÇİN SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI

Sputnik’de yer alan haber göre, 10 Ekim anmalarına yönelik polis müdahalelerini de eleştiren Ağbaba, “Olay günü güvenlik önlemi almayan, katliam esnasında ortalıkta görünmeyen emniyet güçlerinin, evlatlarını katledildikleri yerde anmak isteyen annelere, babalara 2 yıldır biber gazıyla, coplarla saldırmasına şahit oluyoruz. Hem evlatlarını koruma hem de anne babalarına saldır. Katliamın 3. Yılı anmasında da aynı görüntüler kesinlikle yaşanmamalıdır. Katliamın tüm sorumluların er ya da geç yargılanıp hak ettikleri cezaları alacağı inancıyla, 10 Ekim Katliamının 3. Yılında uğruna mücadele ettikleri özgürlük ve barış yolunda hayatını kaybeden tüm güvercinlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

PARTNERYeni yaşını böyle kutladıYeni yaşını böyle kutladı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!
Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Ankara Gar saldırısı 10 Ekim Ankara Garı saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Hollandalılar Phillip Cocu'yu gönderdi!

Hollandalılar Phillip Cocu'yu gönderdi!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

İlginizi Çekebilir

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.