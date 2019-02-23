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CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Barış Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

SEÇİM HABERLERİ  | 23.02.2019 08:35 | Son Güncelleme

CHP'den ayrılarak 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti Milas Belediye Başkan adayı olan Barış Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2014 yerel seçimlerinde de CHP adayı adayı olan Saylak'ın parti rozetini CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Barış Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2014 yerel seçimlerinde CHP’den Milas Belediye Başkan aday adayı olan ve aday gösterilmeyen Barış Saylak, 31 Mart 2019 seçimleri öncesi AK Parti Milas Belediye Başkan adayı olmuştu. Barış Saylak’ın rozetini Muğla mitingi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Barış Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erodğan taktı MYNET

2013'TE CHP ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU TAKMIŞTI

2014 yerel seçimleri öncesi CHP adayı adayı olan Barış Saylak, 2013 yılında CHP rozetini CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

KK

Saylak, 2014 yerel seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmemişti. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Milas Belediye Başkanlığına yine CHP’den aday adayı olması beklenen Barış Saylak, bu defa CHP’yi değil, AK Parti’nin Milas Belediye Başkan adayı oldu.

AK Parti Milas adayı Saylak, 5 yılda iki Genel Başkan tarafından iki ayrı parti rozeti takılan isim oldu. (İHA)

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