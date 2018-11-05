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CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen defileyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi.

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve aynı zamanda TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi olan Ali Öztunç; soru önergesinde, defilenin sosyal medyada büyük tepki çektiğini ve bunun sonucunda da İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder'in görevden alındığını hatırlattı. Öztunç, önergenin devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şu sorulara yanıt istedi:

"Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı bu defileyi hangi amaçla düzenlemiştir? Bu defileden nasıl oluyor da Büyükşehir Belediye Başkanının haberi olmaz? Belediyede işler Belediye Başkanının bilgisi olmadan mı yürümektedir? Defileye katılan mankenler nereden gelmişlerdir? Bunlar Kahramanmaraş'ta hangi otelde konaklamışlardır? Bu mankenlere ödenen ücret ne kadardır? Bu defilenin toplam maliyeti ne kadar olmuştur? Defilenin masrafları nereden karşılanmıştır? Defileye davet edilen kamu görevlileri var mıdır? Var ise bunlar kimlerdir?"

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu CHP defile Kahramanmaraş İtfaiyede defile

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Beş para etmez insanları makam mevki sahibi yapınca işte böyle oluyor ya 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunda gidip YUNAN TANRICA oluyo yada bu itfayeciler gibi Salvara dusen yangını sondurmeye çalışıyor CHP Desen ; Onlarda Inbelerin homolarin derdi ile dertlenip tasalaniyor yapacak bisey yok Malzemesizligin gözü körolsun nedeyimki başka
keşke biri soylu beye Akp Arnavutköy belediyesi metresi 1 tl olan hortumu 78 tl almış teknik tayland turu yapmış kayyum atamayı düşünürmusunuz diye sorabilse
görevden alınca ne oluyor. gidiyorsunuz başka yere arıyorsunuz. kompile tazminatını silin yüz kızartıcı suçtan atın böyle saçmalık ölümü milletin aklıyla oynamayin.
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