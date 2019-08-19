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CHP'den belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP'den belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası yaptığı açıklamada, HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Öztrak'ın açıklamaları:

"Millet tarafından seçilen başkanların görevden alınması hukuki değil siyasidir. Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Biz CHP olarak hukukun üstünlüğünden seçme ve seçilme hakkının üstünlüğünden taraf olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

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CHP Faik Öztrak

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