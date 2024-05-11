CHP'den belediyelere genelge! Dikkat çeken ifadeler: 'Kayırmacılıktan kaçının'

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyüşehir Belediyesi son atama haberiyle tartışmaları beraberinde getirmişti. Başkan Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı ataması gündem olmuştu.

KARARINDAN VAZGEÇTİ

Bozbey'in ayrıca CHP'li milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getirmesi de tartışma yaratmıştı.

Gelen tepkiler sonrası Bozbey'in atama kararlarından vazgeçtiği belirtilmişti.

CHP'DEN BELEDİYELERE GENELGE

Birgün'ün haberine göre CHP’nin belediyelerine gönderdiği tasarruf tedbirleri genelgesinin ayrıntıları belli oldu. "Kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele” adı verilen genelgede, belediye hizmetlerinde şatafat ve aşırılıktan kaçınılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Genelgede öte yandan belediye şirketlerine ve belediye kadrolarına yapılacak atamalardan, işe alımlarda kişiye özel ilanlar yapılmamasına kadar bir dizi uyarıda bulunulduğu bildirildi.







