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CHP'den belediyelere genelge! Dikkat çeken ifadeler: 'Kayırmacılıktan kaçının'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.05.2024 18:37
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CHP'li belediyelerde son günlerde yapılan atama kararları gündem olmuştu. CHP Genel Merkezi, CHP'li belediyelere "Kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele” adı verilen bir genelge gönderdi. Lüks ve şatafattan kaçınılması konusunda bir dizi uyarıların yer aldığı genelgede, "Belediye araçlarını özel işlerinizde kullanmayın, ihalelerde şeffaf olun” ve “Belediye yöneticilerinin akrabalarını, liyakat koşullarını sağlasalar dahi tercih konusu yapmayın" ifadelerine yer verildi.

CHP'den belediyelere genelge! Dikkat çeken ifadeler: 'Kayırmacılıktan kaçının'

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyüşehir Belediyesi son atama haberiyle tartışmaları beraberinde getirmişti. Başkan Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı ataması gündem olmuştu.

KARARINDAN VAZGEÇTİ

Bozbey'in ayrıca CHP'li milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getirmesi de tartışma yaratmıştı.

Gelen tepkiler sonrası Bozbey'in atama kararlarından vazgeçtiği belirtilmişti.

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CHP'DEN BELEDİYELERE GENELGE

Birgün'ün haberine göre CHP’nin belediyelerine gönderdiği tasarruf tedbirleri genelgesinin ayrıntıları belli oldu. "Kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele” adı verilen genelgede, belediye hizmetlerinde şatafat ve aşırılıktan kaçınılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Genelgede öte yandan belediye şirketlerine ve belediye kadrolarına yapılacak atamalardan, işe alımlarda kişiye özel ilanlar yapılmamasına kadar bir dizi uyarıda bulunulduğu bildirildi.

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