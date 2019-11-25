CHP'den 'Beştepe' krizi hakkında açıklama

Öztrak'ın açıklamaları:

Senaryosunun Saray'da yazıldığı belli olan kumpasın açık hedefi Genel Başkan'dır. Kumpas CHP'ye karşı tezgahlanmıştır. Biz bu kumpası sukünetle bozmaya kararlıyız.

Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır. Adres bellidir. Kim CHP Genel Başkanı'na 'çek git' diyecek kadar gözünü karartmışsa bu kumpas onun değirmenine su taşımıştır.

'ÇETE' YANITI



Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvayı Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklardır. Çete arıyorsanız Saray'a bakacaksınız.



