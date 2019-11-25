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CHP'den 'Beştepe' krizi hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Beştepe' kriziyle ilgili olarak Genel Merkez'de açıklamalarda bulundu.

CHP'den 'Beştepe' krizi hakkında açıklama

Öztrak'ın açıklamaları:

Senaryosunun Saray'da yazıldığı belli olan kumpasın açık hedefi Genel Başkan'dır. Kumpas CHP'ye karşı tezgahlanmıştır. Biz bu kumpası sukünetle bozmaya kararlıyız.

Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır. Adres bellidir. Kim CHP Genel Başkanı'na 'çek git' diyecek kadar gözünü karartmışsa bu kumpas onun değirmenine su taşımıştır.

'ÇETE' YANITI

Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvayı Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklardır. Çete arıyorsanız Saray'a bakacaksınız.


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CHP muharrem ince

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