CHP'den çok konuşulacak anket açıklaması! ‘Birinci partiyiz’

Türkiye seçim atmosferine girerken, siyasi partiler arasında da anket polemiği başladı. AK Parti cephesinden 'anketlerde birinci parti olmaya devam ediyoruz' açıklaması gelse de CHP tarafı ise artık AK Parti'yi geçtiğini iddia ediyor.

‘CHP TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİDİR’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özkoç, "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU: AKP'Yİ GEÇTİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün katıldığı canlı yayında anketlerde AK Parti'nin önünde olduklarını ve seçimlerde birinci parti çıkacaklarını dile getirmişti.



