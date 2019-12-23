HABER

CHP'den Çubuk'taki saldırıyla ilgili yeni hamle! Suç duyurusunda bulunuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 09:05 | Son Güncelleme

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde bulunulan Çubuk’taki olaylara ilişkin rapor hazırladı ve İçişleri Bakanlığı aleyhinde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CHP'den Çubuk'taki saldırıyla ilgili yeni hamle! Suç duyurusunda bulunuldu

Dilekçede, Çubuk’a bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen şehit cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu’na yönelik planlı ve örgütlü bir şekilde linç girişimi gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Buna karşılık İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporla, Çubuk’taki linç girişiminin ve hameti azaltılmaya, sıradan bir olay gibi gösterilmeye, olayın CHP ve liderinden kaynaklandığı anlamında algı oluşturulmaya ve yargı merciilerini etki altına alınmasına çalışıldığı ifade edildi.

ÖZKOÇ TWITTER'DAN DUYURDU

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Genel Başkanımıza Çubuk’ta yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı skandal rapora ilişkin yargı sürecini başlattık. Bakanlığın AKP diliyle yazdığı raporda açıkça suçlular övülüyor, yargılamayı etkileyici ifadeler yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

Gülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladıGülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Aygün hakkında disiplin soruşturulması başlatıldıCHP Ankara İl Başkanı Güvener: Aygün hakkında disiplin soruşturulması başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk saldırı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Gözler Hadise'yi aradı! Nerede olduğu ortaya çıktı

Gözler Hadise'yi aradı! Nerede olduğu ortaya çıktı

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Manisa'da korku dolu gece! Ölümden döndüler!

Manisa'da korku dolu gece! Ölümden döndüler!

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

ÖDP'nin adı 'Sol Parti' oldu

ÖDP'nin adı değişti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili CHP Sözcüsü'nden açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

ÖDP 8. Olağanüstü Kongresi'nde gündem isim değişikliği

Bir partinin ismi değişiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.