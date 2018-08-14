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CHP'den dikkat çeken çağrı! 'Lüks makam araçlarını bırakın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Kocaeli’deki belediye başkanlarına kritik bir çağrıda bulundu. Taşdemir, Türkiye'deki dolar ve euro yükselişini hatırlatarak, belediye başkanlarına lüks makam araçları kullanımından vazgeçmeleri ve araç sayısını azaltmaları için uyarı yaptı. Taşdemir'in iddiasına göre; Kocaeli'de 350’nin üzerinde makam aracı var

CHP'den dikkat çeken çağrı! 'Lüks makam araçlarını bırakın'

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre; Belediye başkanlarının makam araçları, son ekonomik gelişmeler sonrası yeniden gündeme geldi. Makam araçlarının durumun gündeme getiren son isim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir oldu. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Taşdemir, belediye başkanlarına lüks makam araçlarından vazgeçmeleri ve makam araç sayısını bire düşürmeleri konusunda çağrıda buldu.

'TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRIMDIR'

“Taşdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Tüm belediye başkanlarına çağrımdır. Ülkemizin yaşadığı bu son süreçteki ekonomik krizde belediyeler de üzerine düşeni acilen yapmalıdır. Kocaeli'deki tasarruf çalışmalarına, büyükşehir belediye başkanı ve 12 ilçe belediye başkanı öncelikle kendilerinden başlamalıdır. Belediye bütçesi ile aldıkları lüks makam aracı tutkularından vazgeçmelidirler. Bu araçlarla halkın içerisine çıkarak, alım gücü bu derece düşük iken, ekonomi tepe taklak olmuşken, ‘Sizin yanınızdayız' mesajı verilmez.

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Taşdemir, başkanların makam araçlarını da tek tek listeledi.

'MAKAM ARACI SAYISINI 1'E DÜŞÜRMELİLER'

Belediye başkanları halka, topluma örnek olması gereken kişilerdir. Bu karışıklık içerisinde derhal lüks tutkularından vazgeçmeli ve kendilerine ait makam aracı sayısını bire düşürmelidirler. Ayrıca belediyelerdeki daire başkanları ve müdürlere ait makam araçlarını iptal edip bu gereksiz harcamaya son verilmelidirler. Bu revizyon en tepeden başlamaz ise alt makamlar da gereksiz harcamalarından vazgeçmeyecektir.

350'NİN ÜZERİNDE MAKAM ARACI VAR

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan daire başkanlığı ve şube müdürlüğü sayısı yaklaşık 110 civarındadır. İSU, İZAYDAŞ, ANTİKKAPI, SEKAPARK A.Ş, BELDE A.Ş, ULAŞIM PARK A.Ş ve KENT KONUT A.Ş adlı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde faaliyet gösteren müdürlüklerin sayısı yaklaşık 100 civarındadır. 12 ilçe belediye başkanı ve ilçe belediyelerindeki müdürlükleri, ilçe belediyesindeki şirketleri de kattığımızda toplam 350'nin üzerinde makam aracı çıkmaktadır.”

'HALKIN AYAĞINA BU ARAÇLARLA GİDİLMEMELİ'

“Kocaeli'deki tüm belediyelerde tasarruf planı öncelikli olarak buradan başlamalıdır. Kocaeli Belediye başkanı ve 12 ilçe belediye başkanı makam araçlarını bir adete indirmelidir. Belediyedeki fazla makam araçları acilen elden çıkartılmalıdır. Belediye başkanları, daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinde bulunan yaklaşık 300 adet makam aracının kullanımına derhal son vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmalı, lüks tutkusundan vazgeçilmeli, vatandaşın alım gücü eksiye düşmüşken insan aklı ile dalga geçer gibi sokağa, halkın ayağına bu tip araçlarla gidilmemelidir.”

TASARRUFA BİR YERDEN BAŞLAMAK ADINA

“Tabi ki makam araçları dışında diğer alanda yapılacak tasarruf çalışmalarını da sürekli olarak dile getirmekteyiz. Örneğin, belediye başkanlarımız doğrudan temin yerine açık ihale yapıp şeffaflığı ön plana çıkarırsa, belediyelerin ellerinde bulunan gayrimenkuller satmayıp kalıcı ve mantıklı yatırımlar yapar ise, ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklardır. Ancak bu uzun listenin başında vatandaşın gözüne sokulurcasına kullanımı hızla artan lüks araçlar var. Tüm belediye başkanlarının tasarrufa bir yerden başlamak adına bu çağrıya kulak vereceklerine inanıyorum”

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Kocaeli Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir

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CHP engin taşdemir Kocaeli lüks makam aracı

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
23 bin tl lik vekil maaşlarını da indirin bi zahmet. o zaman olur
chpli değilim ama adam vallahi haklı her makamda lüks araç israftır hepsinin 4 tekeri var müsriflik etmeyin
Çok haklı. Bu adamı seviyorum
nerede ara sıra böyle adam gibi adamlar doğru laf ediyor ama ne duyan var nede işiten, her tasarrufu halktan beklerler,bu lüks araçlara binenler öyle ucuz vasıtalar a binemezler kariyerleri ve kişilikleri biter.
Sadece belediyeler değil tüm kurumlardaki araçlar kira ise geri verilmeli ; ya da satilmali. Israf diz boyu.Herkes kendi aracıyla; aracı olmayan da aynı işyerinde çalışan ile ortak mazot koyarak araç işini çözmeliler.Vatan severlik böyle olur. Önce yukarısı ve zenginler gerekeni yapacak ki halk da gerekeni yapsın.Cok acil işleme alınmalı bu isler.
Milletvekilleri halka örnek değil mi? Onlarda bıraksın
İzmir'ide söylesene öğrenelim.
sadece belediye başkanları değil bütün devlet büyükleri de lüks araçları bırakmalılar. kimin parasıyla biniyorlar. zaten maaşları yeterince yüksek kendi paralarıyla alıp binsinler.
adam haklı.
Bak kedi olalı bir fare tutacaklar. Güzel öneri...!!!
SADECE BELEDİYELER DEĞİL BAKANLIKLAR, VALİLİKLER, DİĞER BÜTÜN KAMU KURUMLARINDA MAKAM BAŞINA KAÇ LÜKS MAKAM ARACI VAR. TASARRUFU BİRAZ DA ONLAR YAPSINLAR. HERŞEYİ GARİBAN VATANDAŞTAN BEKLEMESİNLER.
aynen. belediyeler. araç kiralama. müze açma. konser düzenleme. tropikal agaç dikme. halı alma. klima alma işlerinden vazgeçsinler artık.
bizim paramızı çatır çatır lüx hayat içinde yiyorlar. Devlet dairelerine özel müfettiş yollayın bakın israf nasıl oluyor. Elektronik malzemeler saha bozulmadan yandaş firmanın kardeşi akrabası ne faturalar kestirip ne yolsuzluklar oluyor.Denetleyen yok
millet vekilleri de bıraksın arabaları al sana tasarruf kendi arabanıza binin benzininizi kendiniz alın
LÜKSTEN VAZGEÇMEYİP DEVAM ETSİNLER. SONRA TÜRKİYENİN NASIL BÖLÜNDÜĞÜNÜ GÖRSÜNLER. HIRSIZ SÜRÜSÜ.
NEDEN KİŞİLER ŞAHSİ ARAÇLARINI KULLANMAZLAR .MADEM MİLLET ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK HERKES KOYMALI
Türkiyenin bu konuda ve bu konularda bir silkinmesi lazım.Adam güzel bir demeç vermiş taktire şayen.
türkiyenin tunceli ilin bir ilçesinde komonist partiden bir belediye başkanı var çok değil şoyle 4 yıl türkiye’ye başkan olsun. siz o zaman görün ekonomi sıkıntı yaşiyormuyuz yaşamiyormuyuz.
İşi gücü gösteriş olan bu yarımakıllı cehapeliler mazlumun halinden anlamaz lüks içinde yaşarlar halkın adamı sn cumhurbaşkanımızda bu hainlerin yediğinin içtiğinin hesabını ödemek için gece gündüz çalışır
ne ahmakça bi yorum. tiksiniyorum böyle ayrım yapanlardan.
Bi işe yaradı sonunda chp
Sayın milletvekilim ben partici filan değilim. Ne akp, Ne chp, Ne mhp, Ne de iyiparti hiç birine yakınlığım yoktur. Ben tarafsız ülkeme bakarım ülkemdeki insanlara açlığa bakarım. İyi güzel siz bunları söylüyorsunuz da neden asgari ücret için TBMM de bu zor hayat şartlarında 2500 çıkması için önelge bulunmuyorsunuz. Neden milletvekili maaşlarının düşürülmesi için önelgede bulunmuyorsunuz. Hepiniz orda burda atıp tutuyorsunuz siz, akp, mhp, iyi parti, chp milletvekilleri vatanınızı düşünüyorsanız vicdanınız varsa asgari ücreti 2500 e çıkartın maaşlarınızı düşürün israf yapmayın.
Haram kardeşim haram bu lüks sevdasından vazgeçin bu ne böyle herkesin altında son model mercedes bmw audi yazık günah.
vaz geçilmezlerden vaz geçilmez
devlet her konuda tasarrufa dönmeli bunu önce sayın cumhurbaşkanı başlamalı ki altındaki dalkavuklarda yapmak zorunda kalsın aksi takdirde millet dolarını altınını bozdursada hiç bir işe yaramaz
ANKARA Büyükşehir Belediyesinde yokki, bir Taşdemir burasıda sorgulansa...
hepsine birer tane makam bisikleti verin hem spor yapmış olurlar hem şöförleri olmaz daha az masrafları olur hem benzinden tasaruf olur
israf
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