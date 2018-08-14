CHP'den dikkat çeken çağrı! 'Lüks makam araçlarını bırakın'

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre; Belediye başkanlarının makam araçları, son ekonomik gelişmeler sonrası yeniden gündeme geldi. Makam araçlarının durumun gündeme getiren son isim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir oldu. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Taşdemir, belediye başkanlarına lüks makam araçlarından vazgeçmeleri ve makam araç sayısını bire düşürmeleri konusunda çağrıda buldu.
'TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRIMDIR'
“Taşdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Tüm belediye başkanlarına çağrımdır. Ülkemizin yaşadığı bu son süreçteki ekonomik krizde belediyeler de üzerine düşeni acilen yapmalıdır. Kocaeli'deki tasarruf çalışmalarına, büyükşehir belediye başkanı ve 12 ilçe belediye başkanı öncelikle kendilerinden başlamalıdır. Belediye bütçesi ile aldıkları lüks makam aracı tutkularından vazgeçmelidirler. Bu araçlarla halkın içerisine çıkarak, alım gücü bu derece düşük iken, ekonomi tepe taklak olmuşken, ‘Sizin yanınızdayız' mesajı verilmez.
Taşdemir, başkanların makam araçlarını da tek tek listeledi.
'MAKAM ARACI SAYISINI 1'E DÜŞÜRMELİLER'
Belediye başkanları halka, topluma örnek olması gereken kişilerdir. Bu karışıklık içerisinde derhal lüks tutkularından vazgeçmeli ve kendilerine ait makam aracı sayısını bire düşürmelidirler. Ayrıca belediyelerdeki daire başkanları ve müdürlere ait makam araçlarını iptal edip bu gereksiz harcamaya son verilmelidirler. Bu revizyon en tepeden başlamaz ise alt makamlar da gereksiz harcamalarından vazgeçmeyecektir.
350'NİN ÜZERİNDE MAKAM ARACI VAR
“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan daire başkanlığı ve şube müdürlüğü sayısı yaklaşık 110 civarındadır. İSU, İZAYDAŞ, ANTİKKAPI, SEKAPARK A.Ş, BELDE A.Ş, ULAŞIM PARK A.Ş ve KENT KONUT A.Ş adlı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde faaliyet gösteren müdürlüklerin sayısı yaklaşık 100 civarındadır. 12 ilçe belediye başkanı ve ilçe belediyelerindeki müdürlükleri, ilçe belediyesindeki şirketleri de kattığımızda toplam 350'nin üzerinde makam aracı çıkmaktadır.”
'HALKIN AYAĞINA BU ARAÇLARLA GİDİLMEMELİ'
“Kocaeli'deki tüm belediyelerde tasarruf planı öncelikli olarak buradan başlamalıdır. Kocaeli Belediye başkanı ve 12 ilçe belediye başkanı makam araçlarını bir adete indirmelidir. Belediyedeki fazla makam araçları acilen elden çıkartılmalıdır. Belediye başkanları, daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinde bulunan yaklaşık 300 adet makam aracının kullanımına derhal son vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmalı, lüks tutkusundan vazgeçilmeli, vatandaşın alım gücü eksiye düşmüşken insan aklı ile dalga geçer gibi sokağa, halkın ayağına bu tip araçlarla gidilmemelidir.”
TASARRUFA BİR YERDEN BAŞLAMAK ADINA
“Tabi ki makam araçları dışında diğer alanda yapılacak tasarruf çalışmalarını da sürekli olarak dile getirmekteyiz. Örneğin, belediye başkanlarımız doğrudan temin yerine açık ihale yapıp şeffaflığı ön plana çıkarırsa, belediyelerin ellerinde bulunan gayrimenkuller satmayıp kalıcı ve mantıklı yatırımlar yapar ise, ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklardır. Ancak bu uzun listenin başında vatandaşın gözüne sokulurcasına kullanımı hızla artan lüks araçlar var. Tüm belediye başkanlarının tasarrufa bir yerden başlamak adına bu çağrıya kulak vereceklerine inanıyorum”
Kocaeli Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir
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