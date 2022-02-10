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CHP'den dikkat çeken "fatura" talimatı! Belediyelere yazı gönderildi: Yaygınlaştırın

10.02.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek gelen faturalara tepkiler sürerken, CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. Asgari ücretin altındaki ailelere yardım ve destek olunması yönünde çalışma yapan CHP, belediye başkanlarına "askıda fatura" talimatı verdi. Gönderilen yazıda, düşük gelirli ailelerin faturalarına destek olunması için yeni projeler başlatılması ve "askıda fatura" gibi dayanışma uygulamalarının yaygınlaştırılması talimatı verildi.

CHP'den dikkat çeken "fatura" talimatı! Belediyelere yazı gönderildi: Yaygınlaştırın

Elektrik ve doğal gaza yapılan zamların ardından yüksek gelen faturalara tpekiler dinmezken, Cumhuriyet Halk Parti'sinde dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'den, partili belediye başkanlarına, asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına destek olunması için "askıda fatura" gibi dayanışma uygulamalarının yaygınlaştırılması talimatı verildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarının ardından bugün tüm CHP'li belediyelere faturalara ilişkin yazı gönderildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından gönderilen yazıda, belediyelerden, asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına destek olunması için yeni projeler başlatılması ve "askıda fatura" gibi dayanışma uygulamalarının yaygınlaştırılması istendi. CHP'li belediye başkanlarına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

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"AĞIR MAĞDURİYETLERE NEDEN OLMUŞTUR"

"Siyasi iktidarın yanlış politikaları, ülkemizi derin bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bırakmıştır. Ülkemizin büyük bölümünü etkisi altına alan derin yoksulluk nedeniyle vatandaşlarımız, artık önünü göremez hale gelmiştir. Özellikle son dönemde elektrik ücretlerine gelen zamlar, vatandaşlarımızda yeni ve ağır mağduriyetlere neden olmuştur. Asgari ücretin altında geliri olan ailelerimiz, maalesef yüksek tutarlardaki elektrik faturalarını ödeyemez duruma düşmüştür. Belediyelerimiz tarafından 'Kara Kış Fonu' kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilen destekler, halkımıza bir nebze de olsa rahat nefes aldırmaktadır. Bunun yanında yine belediyelerimiz tarafından uygulanan 'askıda fatura' gibi projelerle toplum dayanışması örgütlenmiş, geçim sıkıntısı çeken ailelerimizin yüz binlerce faturası bu sayede ödenmiştir."

"ASKIDA FATURA YAYGINLIŞTIRILSIN" TALİMAT

Yazıda, CHP'li belediyelerin "askıda fatura" projelerini, özellikle asgari ücretin altında geliri olan aileleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaları ve sosyal yardımları, elektrik ve doğal gaz maliyetlerine destek olacak şekilde genişletmelerinin büyük önem arz ettiği aktarıldı.

Tüm belediyelerin, imkanı olan vatandaşların, ihtiyacı olanlara destek olmasının önünü açacak uygulamaların öneminin vurgulandığı yazıda, belediyelerden ihtiyaç sahiplerinin üzerindeki elektrik ve doğal gaz maliyeti yükünün azaltılmasına destek olacak projelere yoğunlaşmaları istendi.

(AA)

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CHP
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