CHP'den 'doğalgaz faturası' çağrısı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı gerçekleştirdi.

Öztrak'ın açıklamaları:

Erdoğan Putin'e bu kadar bağlı hale gelmeseydi doğalgaz için pazarlık imkanı daha mı az olur du daha mı çok? Erdoğan'ın Suriye'deki hatalarının bedelini Türkiye'deki vergi mükellefleri pahalı enerji faturalarıyla uzun yıllar ödeyecek gibi görünüyor.

Saray sosyetesi dışında milletin her kesimi dertli. İktidar çiftçimize sırtını dönmüş durumda. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ucube tek adam rejimini değerlendirdi. 2020'nin yeni bir şahlanış döneminin başlangıcı olduğunu ifade etti. Ne diyelim, Erdoğan ne yiyip ne içiyorsa vatandaşlarımız da keşke ondan yiyip içebilse. Rakamlar ortada, bu rakamlar bizim de değil sarayın kendi rakamları.

Son 1 yıl veya daha uzun sürede iş arayan yurttaşlarımızın sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye yapışkan yüksek işsizliği ilk defa yaşıyor, daha önce hiçbir krizde böylesini görmemiştik.

İşçinin talebi resmi enflasyona göre değil, yaşadığı enflasyona göre zam almak. İşçi farkın telafi edilmesini istiyor. Biz CHP olarak her türlü hak arama mücadelesinin yanında olacağımızı ifade ediyoruz.