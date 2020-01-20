HABER
  4. CHP'den 'doğalgaz faturası' çağrısı

CHP'den 'doğalgaz faturası' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde sosyal medyada da gündem olan doğalgaz faturalarındaki yüksek fiyatlarla ilgili olarak Öztrak, 'Bir an önce milletin sırtında taşınması yük olan bu faturaların hafifletilmesi için devletin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Otursunlar Putin'le 71. görüşmeyi yapıp doğalgaz fiyatlarında indirim istesinler' dedi.

CHP'den 'doğalgaz faturası' çağrısı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı gerçekleştirdi.

Öztrak'ın açıklamaları:

Erdoğan Putin'e bu kadar bağlı hale gelmeseydi doğalgaz için pazarlık imkanı daha mı az olur du daha mı çok? Erdoğan'ın Suriye'deki hatalarının bedelini Türkiye'deki vergi mükellefleri pahalı enerji faturalarıyla uzun yıllar ödeyecek gibi görünüyor.

Saray sosyetesi dışında milletin her kesimi dertli. İktidar çiftçimize sırtını dönmüş durumda. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ucube tek adam rejimini değerlendirdi. 2020'nin yeni bir şahlanış döneminin başlangıcı olduğunu ifade etti. Ne diyelim, Erdoğan ne yiyip ne içiyorsa vatandaşlarımız da keşke ondan yiyip içebilse. Rakamlar ortada, bu rakamlar bizim de değil sarayın kendi rakamları.

Son 1 yıl veya daha uzun sürede iş arayan yurttaşlarımızın sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye yapışkan yüksek işsizliği ilk defa yaşıyor, daha önce hiçbir krizde böylesini görmemiştik.

İşçinin talebi resmi enflasyona göre değil, yaşadığı enflasyona göre zam almak. İşçi farkın telafi edilmesini istiyor. Biz CHP olarak her türlü hak arama mücadelesinin yanında olacağımızı ifade ediyoruz.

Devlet mekanizması adeta felç olmuş. Türkiye, OECD ile ciddi sıkıntıları olduğu ortaya çıktı. Türkiye bazı toplantılara katılmıyormuş, e-maillere cevap verilmiyormuş. Bu devletin işlemediğinin en önemli göstergelerinden biri.

FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır. Bu TBMM'nin gözetimi altında yapılmalıdır. Bizim TBMM'ye verdiğimiz araştırma önergesi oyunu bozmuştur. Senaryosu olgunlaştırılmaya çalışılan operasyonu deşifre etmiştir. Siyasi cadı avı başlatılacaktı."

SORU-CEVAP

BERLİN'DEKİ LİBYA KONFERANSI

"Libya'da ortaya çıkan anlaşma önemlidir. BM'ye önemli bir görev verilmektedi. Ama mühim olan konu ülkelerin sözlerinin arkasında durmasıdır. Gerçekten de bu meseleler bölgenin meseleleri, bölgenin halkları tarafından çözümlenmelidir."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

"Seçime karar verecek olan Erdoğan'ın kendisidir. Şu an tek adam parti devleti rejimi vardır. Ne zaman seçime gideleceğine Erdoğan karar verecek. Ama biz ne zaman olursa hazırız."

BERAT ALBAYRAK HAKKINDAKİ İDDİALAR

"Erdoğan bu projeye sükse projesi demişti, bugün baktığımızda görüyoruz ki bu proje aslında saray sosyetesinin ve ona yakın olanların zenginliklerine zenginlik katma projesidir. Olağanüstü satın alma nasıl oluyor? Tarla olarak alınan bu yerler konut alanına dönüştürülmüş. Değeri kaçtan kaça çıkmış? Açıkçası Kanal İstanbul projesinin ne olduğunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Bu proje falan değil, ne idüğü belirsiz bir ucube yatırım. Bu proje milletin yararına olan bir proje değil."

DOĞALGAZ FATURALARI

"Türkiye'nin doğalgazı pahalıya aldığına dair çok ciddi iddialar var. Geçtiğimiz yıl, kriz döneminde doğalgaza çok ciddi zamlar yapıldı. O dönem yazın bu zamlar yapıldığı için pek hissedilmedi ama artık vatandaşlarımız bu zamları hissetmeye başladılar. Bir an önce milletin sırtında taşınması yük olan bu faturaların hafifletilmesi için devletin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Otursunlar Putin'le 71. görüşmeyi yapıp doğalgaz fiyatlarında indirim istesinler."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran dosyası BM’ye giderse nükleer silah anlaşmasından ayrılırız"İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran dosyası BM’ye giderse nükleer silah anlaşmasından ayrılırız"
Erdoğan'dan flaş açıklamalarErdoğan'dan flaş açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak doğalgaz faturaları CHP

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Partili milletvekili Köylü’den 'kumar iddiaları' hakkında suç duyurusu

AK Partili Köylü: Bana ve partimize karşı büyük bir kumpas var

Son dakika! Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Bittiğinde Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Bittiğinde Türkiye'nin en büyüğü olacak!

İYİ Parti'nin konferans için hazırladığı afişle ilgili AK Parti'den suç duyurusu

İYİ Parti'nin o afişine suç duyurusu

Son dakika: Rahşan Ecevit için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Rahşan Ecevit için kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.