HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'den Doğu Perinçek'e çok sert tepki: Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!

CHP'den Doğu Perinçek'e çok sert tepki: Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.07.2024 07:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında "Hiç kimse PKK'nın yanında olan bir partiyi Türkiye'nin başkenti Ankara'nın tepesine oturtmaz. Ne ordu razı olur, ne polis razı olur" sözleriyle CHP'yi hedef aldı. Bu sözler üzerine CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok sert tepki geldi: "Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!"

CHP'den Doğu Perinçek'e çok sert tepki: Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de konuk olduğu programda CHP'nin iktidar olma şansını tartışırken dikkat çeken sözler sarf etti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Perinçek, "CHP isterse yüzde 90 oy alsın iktidar olamaz. Halk bu desteği vermez, ordu da vermez, polis de vermez. Halk oy verse bile son tahlilde ne buna ordu razı olur ne polis razı olur" ifadeleriyle CHP'yi eleştirdi.

gfhdfhdh

CHP'DEN PERİNÇEK'E ÇOK SERT YANIT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Perinçek'in açıklamalarına X hesabından yanıt verdi.

Başarır, "Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez" derken, söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"SİYASİ BUNAK, UTANMAZ"

"İradesini iktidar ve yanlılarına ipotek veren, siyaseten beyin ölümü gerçekleşen ve siyasi bir bunak olan Doğu Perinçek denen utanmaz; partimiz hakkında ipe sapa gelmez cümleler kullanmış.

Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez.

hjgj

Sen haddini bileceksin! Partimizin ve ülkemizdeki seçmenlerin adını, iradesini ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin!

"ÇENENİ KES, HADDİNİ BİL"

Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!"

adasda

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Soylu'dan ABD ve Batı'ya mesaj: "Bizim şifremiz ve kodumuz budur"Soylu'dan ABD ve Batı'ya mesaj: "Bizim şifremiz ve kodumuz budur"
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Ali Mahir Başarır Vatan Partisi CHP
En Çok Okunan Haberler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde gövde gösterisi! Gemiler, Akıncı İHA ve F-16'lar...

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde gövde gösterisi! Gemiler, Akıncı İHA ve F-16'lar...

Evinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Su döktüm büyüdüler'

Evinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Su döktüm büyüdüler'

'En unutamadığım itiraf' diyerek anlattı! 'Kocamın ikiziyle yattım...'

'En unutamadığım itiraf' diyerek anlattı! 'Kocamın ikiziyle yattım...'

İsrail'den Yemen'e saldırı! Husilerden çok sert açıklama: "Savaş başladı, artık Tel Aviv güvende değil!"

İsrail'den Yemen'e saldırı! Husilerden çok sert açıklama: "Savaş başladı, artık Tel Aviv güvende değil!"

Beklenen oldu... O ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece

Beklenen oldu... O ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.