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CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü'ye ilişkin olarak sözlerine CHP'den çok sert tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilemez, bu iddialarını ispat edemezse alçaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmet İnönü'ye ilişkin olarak söylediği "Elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun" sözlerine suç duyurusunda bulunacaklarını beliretek, "Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilemez, bu iddialarını ispat edemezse alçaktır, şeref yoksunudur" dedi.

Öztürk, Erdoğan'dan bu iddiaların bir an önce ispat edilmesini de isteyeceklerini söyledi.

Merkez Yürütme Kurulu sonrasında konuşan Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

  • McKinsey konusunun takipçisi olmaya devam edeceğiz, yakından izleyeceğiz.

  • Genel Başkanımızın sormuş olduğu 10 soru, AKP Genel Başkanının doğru yolu bulmasını sağlamış

  • Kendisi 180 derecelik derecelik dönüşe gerekçe arama, üstünü örtme gayretine girmiş. Bu çerçevede partimize yüklenmiş, sayın İsmet İnönü üzerinden Türkiye’nin gerçek gündemini karartmaya çaba göstermiş.

  • Sayın İsmet İnönü büyük bir devlet adamıdır, ülkemizi 2. Dünya Savaşı yangınından uzak tutan büyük bir siyaset insanıdır

  • Ölümünün üzerinden 45 yıl geçmiş, şimdi bu ucuz şark kurnazlığına başvurmak belki AKP Genel Başkanına yakışır, ama bu cumhurbaşkanlık makamına yakışmaz.

  • ABD Başkanının sesini özlediğini söyleyeceksin, ABD askerleri için dua edeceksin, ABD uçaklarına Türk hava sahasını açtım diyeceksin, bu özelliklerle tarihe geçeceksiniz.

  • CHP bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı olan M. Kemal Atatürk’ün kurduğu partidir. Yurtseverlik bizim genlerimizde mevcuttur. Yerli ve milli kisvesi altında yürütülen her oyuna tepki göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

  • AKP Genel Başkanı 8 şehidin sorumlusu olarak partimizi gösterdi, bizim PKK ile işbirliği içerisinde olduğumuzu iddia etme cüretini göstermiştir. Bu vahimdir, bu iddiayı yapan kişi bir dönem “milliyetçiliği ayaklar altına aldık.” diyen kişidir. Teröristlerin başına sayın, şehitlerimizin başına da kelle diyen kişidir.

  • Partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilemez, bu iddialarını ispat edemezse alçaktır, şeref yoksunudur. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve bu iddiaların bir an önce ispat edilmesini isteyeceğiz.


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    CHP ak parti İsmet İnönü Faik Öztrak

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    Okuyucu Yorumları 38 yorum
    karisini gzvurun koluna taktigidami yalan
    sen de yıllar önce Zübeyde Hanım'a kulp takmaya çalışan vicdansız tarikatçılardansın sanırım.
    bu bilgiyi nereden aldiniz inonuyu sevmem ama bence yalan soyluyorsunuz biliyormusunuz yalan gunahtir
    @hamonapatra yahu ilk borcu inönu aldı diyor imf den....acı bakın kim almış.. yıl 1945 menderes..1961 cemal gürsel..bilgisayar önunuzde
    sen cumhurun başkanısın .çavuşbaşının sokak soytarısı değilsin.kendine gel ve hangi makamda olduğunu hatırla.
    @blade_558 seni ihbar ettim. artık sen düşün bakalım. ettiğin lafın hesabını yüce türk asdaletinin önünde vereceksin. affa da uğrayamıyacaksın ne feci di mi..sana sokak soytarılığını gösterecekler şimdi.
    Cumhuriyetin Kurucularını sürekli doğru yada yanlış sürekli eleştirip ülkeyi batıran Osmanlının en dandik padişahlarını bile dizilere konu yapıp göklere çıkartanlara aslında bu halkın sandıkta gerekli tokatı atması lazım ama din afyonu ve seçim rüşvetleri ile kandırılanlardan bu tepkiyi görmek zor....
    @ac5325555 osmanlıya kurban ol. bu ülkede yaşıyorsan onların aldığı ve vatan yaptığı topraklar olduğu için.bu kadar nankör olma. ingiliz ve amerikan eğitimi seni de vurmuş ne kötü. devletine dinine tarihine düşman etmiş. dünyada tek örneksin sen ve senin gibiler.
    @saitnurcelebi OSMANLIYA KURBAN OLDUK ZATEN.. ALLAHTAN ataurk gibi bir dahi cıktıda kurtardı..
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