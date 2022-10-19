CHP’den Erdoğan’ın o sözlerine çok sert tepki: ‘Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün partisine katılan Mehmet Ali Çelebi ve eşi arasında geçen ‘kaç çocuğunuz var?’ diyaloğunu CHP kanadından çok sert tepki geldi. Erdoğan’ın söylediği sözler hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Sen kime diyorsun 5-10 tane çocuğu var diye? Mehmet Ali Çelebi'nin eşi adına çok utandım. Bu cümle kabul edilebilecek bir iş değildir, ayıptır. Mehmet Ali Çelebi, bütün yaz tweet sildi” ifadelerini kullandı.

‘SEN BURADA BAŞKA BİR ŞEY İMA EDİYOR OLMAYASIN’

CHP’li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Recep Tayyip Erdoğan, bir milletvekiline siyasi tarihin en büyük ve en utanılacak dönüşünü yapan birine rozet taktı bugün. Bütün yaz tweet sildi o isim bütün yaz. AK Parti’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren tweetlerini temizledi. Konuşurken ona da o yakışır. Çocuk sayısı soruyor. Eşim kariyer yapınca diyor ki; eşinin kariyeri çocuk yapmak olsun diyor. Bu gerçekten de çok üzücü. Çok üzüldüm, bu konuşmaya tanık olduğumuza. Recep Tayyip Erdoğan’a yakışır da Türkiye’ye yakışmaz. Bunları eşinin yanında konuşmak kimseye yakışmaz. Ve devam ediyor. ‘Çok çocuk yapın’ diyor. Bakın diyor PKK’da 5’er 10’ar çocuk var diyor. Sayın Erdoğan, Süleyman Soylu diyor ki Türkiye’de PKK’lı kalmadı burunlarını bile çıkaramıyorlar. Süleyman Soylu 5 çocuklu 10 çocuklu PKK’lılar neredeymiş söylesin de sen burada başka bir şey ima ediyor olmayasın. Bu cümleler derhal düzeltilmeye muhtaç.”

“AYIP VERİCİ, UTANÇ VERİCİ BİR İŞTİR”

“Bunu sadece ajansın dökümünden çıkararak o teyp kayıtlarını sildirerek kurtaramazsın. Sen kime diyorsun 5-10 çocuğu var PKK’lıların diye. Siz de yapın PKK ile mücadele yöntemi olarak. Herkes anladı. Ben söylemeye utanıyorum. Olmaz, olmaz. Kariyer yapan bir akademisyene senin kariyerin çocuk yapmak olsun diye bir cumhurbaşkanı diyemez. Sonra da dönüp bu cümleyi de kuramaz. Kabul edilebilecek bir iş değildir. Ayıp verici, utanç verici bir iştir. “



