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  4. CHP'den Esenyurt kararı! Özgür Özel açıkladı: "Tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum"

CHP'den Esenyurt kararı! Özgür Özel açıkladı: "Tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum"

30.10.2024 22:38
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Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sevk edildiği mahkeme tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Diğer yandan Esenyurt Belediyesi'ne de kayyum atandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerinin Antalya kampının iptal edildiğini, milletvekillerinin İstanbul'da toplanacağını duyurdu. Özel, "MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdım. İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" dedi.

CHP'den Esenyurt kararı! Özgür Özel açıkladı: "Tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum"

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MYK'nın Esenyurt'ta toplanacağını duyurdu.

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ÖZEL'DEN KARARA TEPKİ

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir.

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"OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDIM"

"Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz. Bu şartlar altında 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacağımızı ilan ettiğimiz Antalya Kampını iptal ederek, Milletvekillerimizi İstanbul’a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın 13.30’da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım. Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım Pazar günü yine İstanbul'da toplayacağız. Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt CHP
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