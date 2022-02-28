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CHP'den flaş 'Ukrayna' talebi! TBMM bilgilendirilsin

28.02.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatına ilişkin atılan adımlar, alınan önlemler ve Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili yapılanlar hakkında TBMM'de milletvekillerinin bilgilendirilmesini istedi.

CHP'den flaş 'Ukrayna' talebi! TBMM bilgilendirilsin

CHP Grup Başkan Vekili Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yaşananların artık 'savaş' olarak tanımlandığını kaydetti. Türkiye'nin her iki tarafla iyi ilişkileri bulunan ülke olarak en çok etkileneceklerin başında geldiğini belirten CHP'li Özel, "Tüm dünya gözlerini Ukrayna'ya çevirmişken, TBMM bu saldırı yokmuş gibi çalışmalarına devam edemez. İktidar partisi grubu başta olmak üzere tüm siyasi parti gruplarından ve TBMM Başkanı'ndan, yürütmenin yanı başımızdaki savaşa ilişkin olarak bilgilendirme yapması konusunda girişimde bulunmalarını talep ediyoruz. Gerekirse kapalı oturumda yürütme temsilcileri bu süreçte atılan adımlar, alınan önlemler ve Ukrayna'da iki ateş arasında kalan vatandaşlarımızın güvenli tahliyesine ilişkin yapılanlar hakkında parlamentoyu, parlamentodaki siyasi parti gruplarını ve kamuoyunu bilgilendirmelidir" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna CHP
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