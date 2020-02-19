CHP'den HSK'nın Gezi Parkı davasına bakan hakimlere soruşturma açmasına tepki

TBMM Genel Kurulu'nda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Toplantıda söz alan Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün sonuçlanan Gezi Parkı davasına ilişkin bugün yaptığı eleştirilerin ardından HSK'nIn, Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyeti hakkında inceleme başlattığı haberini aldıklarını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN OSMAN KAVALA İLE ARASINDA BİR HUSUMET Mİ VAR"

"Yürütmenin başı beğenmediği her karardan sonra HSK yoluyla inceleme başlatıp, heyetleri sürgün ederse..." ifadesini kullanan Altay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı mısın, Anayasa Mahkemesi Başkanı mısın, Yargıtay Başkanı mısın? Bu kabul edilemez. Parlamentonun bu tür gelişmeleri seyretmesi de kabul edilemez. Bu, parlamentonun varlık sebebini ihlaldir, bunu şiddetle reddediyorum. Bu konuda yürütme tatmin edici bir açıklama yapamaz, çünkü Cumhurbaşkanı'nın Osman Kavala ile arasında bir husumet mi var onu da bilemiyorum. Bırakın mahkeme kararını versin. Türkiye'de artık sabah monarşi öğleden sonra jüristokrasi, olmayan tek şey demokrasi. Biz parlamentodayız ve demokrasiyi savunmak zorundayız."