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CHP'den hükümete çağrı! Milyonları ilgilendiriyor: 'Derhal gündeme alınmalıdır'

19.04.2024 18:39
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hükümete çağrıda bulundu. Emeklilerin, çalışanların mağdur olduğunu gençlerin ise işsiz olduğunu ve bir çözüm beklediklerini dile getiren Yücel, "Bu ekonomik koşullarda, asgari ücrete bir güncelleme yapılması derhal gündeme alınmalıdır" dedi.

CHP'den hükümete çağrı! Milyonları ilgilendiriyor: 'Derhal gündeme alınmalıdır'

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türk halkının CHP'yi 1'inci parti yaparak CHP'ye önemli bir sorumluluk verdiğini belirterek, "Hafta başında yaptığımız ve seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz, olağan MYK toplantımızın ardından bugün de yine MYK toplantımızı gerçekleştirdik, şu anda da Parti Meclisi toplantımız halen devam ediyor. İl başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla da 20- 21 Nisan tarihlerinde 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği' çalıştayımızı yapacağız. Genel merkezimiz bünyesinde kurulan 'Yerel Yönetimler Eşgüdüm, Denetim ve Eğitim Birimi' ile yerel yönetimlerde başka bir sayfa açıyoruz. Bu birimle, denenmiş ve başarılı olmuş projeleri başka illere ulaştıracağımız bir sistem kuracağız. Geçmiş dönemde görev yapmış başarılı belediye başkanlarımız, emekli sayıştay denetçileri; deneyimleri ve birikimleriyle belediyelerimizin bütçelerinin ve kaynaklarının çok daha verimli kullanılmasında yol gösterici olacak" diye konuştu.

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"BÖCEK VE KAMERALARIN HESABI SORULACAK"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde milli iradenin sandığa yansıdığını vurgulayan Yücel, şimdi şeffaf, hesap veren ve halkçı belediyecilik yapmanın zamanı olduğunu söyledi. Yücel, belediyelerin artık sadece halka hizmet edeceğini, para musluklarının kesildiğini söyledi. Yücel, Afyonkarahisar Belediyesi'nde dinleme cihazları bulunduğu iddiasına ilişkin de "O belediyelere yerleştirdiğiniz böceklerin, kameraların hesabı da sorulacak. Belediyelerin kasalarını boşaltanlar, makam araçlarını çamurlu suyla dolduranlara bu millet elbette bir ceza kesecek" dedi.

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ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI: 'DERHAL GÜNDEME ALINMALIDIR'

Emeklilerin, çalışanların mağdur olduğunu gençlerin ise işsiz olduğunu ve bir çözüm beklediklerini dile getiren Yücel, "Bu ekonomik koşullarda, asgari ücrete bir güncelleme yapılması derhal gündeme alınmalıdır. Halkımız bu haldeyken, AKP iktidarı hala utanmadan, sıkılmadan, '2023 yılını yüzde 4,5 büyüme oranıyla kapattık, satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 11'inci ekonomisiyiz, milli gelirde 1,1 trilyon doları, kişi başına düşen gelirde de 13 bin doları aştık' masallarıyla halkın gözünü boyamaya çalışıyor. Nasıl oluyor da hem ekonomik olarak devamlı bir büyüme içinde oluyoruz? 'Emekliye 10 bin lira yeterli değil ama ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile yetmiyor' diyen Erdoğan değil miydi? CHP Grubu'nun Meclis'te verdiği en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi teklifimizi Meclis'te bekletiyorlar; sonra da 'ekonomimiz büyüyor' diyorlar, ekonomik göstergelere toz kondurmuyorlar. Bu ekonomik büyüme emeklilere neden yansımıyor? Her şeye para var, emekliye gelince para yok. Emeklilerimiz bu ülkede üvey evlat muamelesi görmekten bıktı usandı, sandıkta da tepkisini gösterdi, anlamak istemeyen, mesajı almayan AKP iktidarıdır. AKP iktidarı yerel seçimlerde halktan sarı kart gördü ama yetmemiş; illa kırmızı kart gösterin diye bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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