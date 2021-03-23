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CHP'den hükümete kısa çalışma ödeneği eleştirisi! 'Salgın bitti mi?'

23.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kısa çalışma ödeneğine ilişkin, "Şimdi 1 milyon 300 bin kişinin aldığı kısa çalışma ödeneği kaldırılacak. Allah aşkına salgın bitti mi de bu ödeneği kaldırıyorsun?" dedi.

CHP'den hükümete kısa çalışma ödeneği eleştirisi! 'Salgın bitti mi?'

Ağbaba, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile CHP Kırıkkale İl Başkanlığında İl Başkanı Onur Yüksek Bozdağ ve partililerle bir araya geldi.

Türkiye'nin daha önce yaşamadığı bir dönemden geçtiğini ve bir buhranla karşı karşıya olduklarını belirten Ağbaba, "Türkiye adeta ikili bir yapıya dönüşmüş durumda. Bir tarafta akşam haberleri açtığınızda Türkiye'nin güllük gülistanlık olduğunu anlatan haberler var, diğer tarafta hayatın gerçekleri var." dedi.

Ağbaba, Kovid-19 salgını dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinin devreye alındığını ve mart ayı itibarıyla da bu ödeneğin biteceğini aktardı.

Kısa çalışma ödeneğinin devreye alınmasının sebebinin salgın olduğunu vurgulayan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bu ödenek mart ayında başladı. Peki Kovid-19 bitti mi Türkiye'de? Şimdi daha da artıyor. Ülke bir hafta 10 güne kadar bu şekilde giderse kıpkırmızı olacak. Şimdi 1 milyon 300 bin kişinin aldığı kısa çalışma ödeneği kaldırılacak. Allah aşkına salgın bitti mi de bu ödeneği kaldırıyorsun? Bu da doğru değil. Kitlesel bir işsizlikle karşı karşıyayız. Bizim gibi orta gelirli ülkeler, gelirinin 3,6'sını salgın döneminde esnafa, fakir fukaraya verdi. Yoksul ülkeler 1,6'sını, biz ise bütün gelirimizin yüzde 1'ini verdik. Bizden daha yoksul ülkelerden daha az vermişiz. Durumumuz bu."

Ağbaba ve beraberindekiler daha sonra Zafer Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ile bir araya geldi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP Kısa Çalışma Ödeneği

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