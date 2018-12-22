CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, eşi Özay Yılmaz ve çocuklarıyla birlikte uçakla Ankara'dan İstanbul'a saat 16.00 sıralarında geldi. VIP Salonu önünde kendisine destek veren, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleri bulunan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından karşılanan Yılmaz, burada bir konuşma yaptı. CHP'den ihraç edilmesinin hukuksuzluk ve ahlaksızlık olduğunun savunan Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi:

"Bana, 'susun, konuşmayın; parti zarar görür' diyorlar. Siz partiyi mi düşünüyorsunuz? Siz kendi koltuklarınızı düşünüyorsunuz. Sizin işiniz rant paylaşmak, belediyelerdeki rantı bölüşmek ve insanları kandırmak. Eğer siz partiyi düşünseydiniz, benim hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde ihraç edilmemi bu zamana kadar düşünmezdiniz bile. Ama belli ki siz hukuktan, haktan adaletten nasibini almamış insanlarsınız. Bu millet size tokadı vuracak."

"CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT BİR PROJEDİR"

Konuşması sık sık "Dik dur eğilme, bu millet seninle", 'Öztürk Yılmaz yalnız değildir" sloganları ile kesilen Öztürk Yılmaz, şöyle devam etti: