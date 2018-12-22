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CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 18:42 | Son Güncelleme

Türkçe ezan tartışmalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ihraç kararını 'hukuka, vicdana ve ahlaka aykırı' olarak nitelendirdi. Yılmaz, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat, bir projedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirmek için gelmiştir. Bugün ses çıkarmayanlar, bugün bu adaletsizliğin karşısında yer almayanlar dilsiz şeytandır; antidemokratiktir haindir." ifadelerini kullandı.

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, eşi Özay Yılmaz ve çocuklarıyla birlikte uçakla Ankara'dan İstanbul'a saat 16.00 sıralarında geldi. VIP Salonu önünde kendisine destek veren, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleri bulunan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından karşılanan Yılmaz, burada bir konuşma yaptı. CHP'den ihraç edilmesinin hukuksuzluk ve ahlaksızlık olduğunun savunan Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi:

"Bana, 'susun, konuşmayın; parti zarar görür' diyorlar. Siz partiyi mi düşünüyorsunuz? Siz kendi koltuklarınızı düşünüyorsunuz. Sizin işiniz rant paylaşmak, belediyelerdeki rantı bölüşmek ve insanları kandırmak. Eğer siz partiyi düşünseydiniz, benim hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde ihraç edilmemi bu zamana kadar düşünmezdiniz bile. Ama belli ki siz hukuktan, haktan adaletten nasibini almamış insanlarsınız. Bu millet size tokadı vuracak."

"CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT BİR PROJEDİR"

Konuşması sık sık "Dik dur eğilme, bu millet seninle", 'Öztürk Yılmaz yalnız değildir" sloganları ile kesilen Öztürk Yılmaz, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat, bir projedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirmek için gelmiştir. Bugün ses çıkarmayanlar, bugün bu adaletsizliğin karşısında yer almayanlar dilsiz şeytandır; antidemokratiktir haindir. Çünkü bugün bunun karşısında yer almazsanız neyin karşısında yer alacaksınız? Hiç kimseden korkum yok. Alnım açık, yüzüm ak; kimseye karşı bir diyet borcum yok. Yanımda sizler varsınız. Biz imanlı, inançlı, Atatürkçü, milliyetçi ve bu vatana sahip çıkan insanlarız. Bu mücadele devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin babasının malı değildir, tarlası, bahçesi değlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran partidir, hepimizin partisidir. Orası bir grubun; adeta Türkiye'ye düşman olmuş, vatanseverleri kesip doğrayan bir grubun partisi hiç olamaz. Biz milletin oyuyla geldik. Ardahan halkına yapılan saygısızlığın daniskasıdır. O milletin seçtiği bir insanı FETÖ yöntemiyle ihraç etmek alçaklıktır.

"BENİ BURADA BIRAKIP TÜYDÜLER"

"Ayrıca bu havaalanının benim için çok ayrı bir yeri var. O gece birileri beni burada bırakıp tüydüler. Ben ise ilk defa televizyondan 15 Temmuz'u kınayan kişiyim. Ama başkaları tüydü, kaçtı. Şimdi çıkmışlar meydana haktan, hukuktan adaletten bahsediyorlar."

Öztürk Yılmaz, Türkçe ezan tartışmasının ardından Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve CHP Tüzüğü'nün ilgili maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle hakkında CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79'uncu maddesi gereğince "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmişti.

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CHP türkçe ezan tartışması Öztürk Yılmaz ihraç Kemal Kılıçdaroğlu

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