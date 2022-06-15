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CHP'den ihracı istenmişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan flaş sözler: Genel Başkan'ın gerçekten...

15.06.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalar ve AK Partili kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalogla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Karar sonrası ilk kez açıklama yapan Özcan, dikkat çeken ifadeler kullandı. Kendisinden "CHP'nin öz evladı" olarak bahseden Özcan, "Ben Sayın Genel Başkanın öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini sanmıyorum. Kendisinden de randevu istedim. Düşüncelerimi anlatacağım." dedi.

CHP'den ihracı istenmişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan flaş sözler: Genel Başkan'ın gerçekten...

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalar ve aldığı kararların yanı sıra, AK Partili kadın meclis üyesiyle girdiği diyalog sonrası partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. CHP'nin kararı sonrası ilk kez konuşan Özcan, dikkat çeken ifadeler kullandı..

İHRAÇ KARARI SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

CHP'nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği MYK toplantısında parti içi meseleler gündeme alındı. Gündem konularından birisi olan, sığınmacılarla ilgili açıklamaları ile son olarak da AK Partili kadın meclis üyesi Hacer Çınar ile aralarında geçen diyalogla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplantıdan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi kararı çıktı.

Son dakika: CHP'den flaş Tanju Özcan kararı! Açıklamaları tartışma yaratmıştıSon dakika: CHP'den flaş Tanju Özcan kararı! Açıklamaları tartışma yaratmıştı

Kararın ardından ilk kez açıklama yapan Başkan Özcan, "Ben de bu süreci yakından takip ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin öz evladıyım. Ben bu partinin gençlik kolları başkanlığını, ilçe başkanlığını, il başkanlığını, belediye meclis üyeliğini, milletvekilliğini, parti meclis üyeliğini yaptım. Şu partide yapmadığım bir genel başkanlık var, bir MYK üyeliği var, bir de Kadın Kolları Başkanlığı var” dedi.

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“KONUŞURUZ, ÇÖZERİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Yüksek disiplin kurulunda tecrübeli kişilerin bulunduğunu söyleyen Özcan, “Her aşamasında dişimizle, tırnağımızla mücadele ederek biz bu noktalara geldik. Partimizi büyütmeye çalıştık. Son girdiğimiz 5 seçimde de başarılı olduk. Partimiz için girdik bu seçimlere. Başarılı da olduk. Ben sayın Genel Başkanının öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini sanmıyorum. Kendisinden de randevu istedim. Randevuyu verirlerse gidip kendisine detaylı olarak düşüncelerimi anlatacağım. Süreci de anlatacağım samimi olarak. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizde çok tecrübeli bir başkanı var. Çok sağduyulu, aklı başında, partisini seven insanlardan oluşuyor. Herhalde bu AK Partililerin ve HDP’lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye de düşünüyorum. Gerekirse de sayın Genel Başkanla da görüştükten sonra eğer randevu talebimize olumlu yanıt verirse süreçle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yaparım” ifadelerini kullandı.

BAŞKA BİR PARTİYE GEÇECEK Mİ?

Kararın aleyhine çıkması halinde başka bir partiye geçmeyeceğini belirten Özcan, “Benim hakkımda ihraç kararı verilirse, Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. ‘Herhangi bir partiye gidecek misin?’ soruyorlar, hayır öyle bir düşüncem yok. Aklıma bile gelmez. Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık değilim” şeklinde konuştu.

"İHRACIM ONLARI MUTLU EDER"

İhracının HDP’liler ve Kandil’dekileri mutlu edeceğini kaydeden Tanju Özcan, “Aslında benim böyle ihraç istemiyle disiplin kuruluna gitmeme sebep olan konu bu falan değil. Bunu herkes biliyor. Beni duygulandıran şeyler oluyor, partililer arayıp ağlıyor, üzüntülerini dile getiriyor. Bizimle birlikte yol yürümüş, bu mücadeleyi karda kışta vermiş olan insanlar, üzüntülerini ifade ediyor. Kim mutlu bundan, işte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gayet mutlu. HDP’liler mutlu, Kandil’dekiler mutlu. İmralı’daki cani emin olun mutlu. Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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