CHP'den İmralı'daki Öcalan görüşmesiyle ilgili ilk açıklama geldi! Özel, "En önemli kriterimiz" diyerek şehit ailelerine ve gazilere dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çağrı ile başlayan süreç sonunda DEM Parti heyeti, İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından DEM Parti'den bir açıklanma yayınlandı.
DEM Parti'nin İmralı görüşmesine yönelik yaptığı açıklama siyaset gündeminin üst sırasına çıkarken, CHP'den bu görüşmeye dair ilk açıklama geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’da yaptıkları görüşmeden sonra duyurdukları açıklamayı okudum. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler. Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz" dedi.
Sürece yönelik yaklaşımlarının net olduğunu vurgulayan Özel, "Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız. En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir" ifadelerini kullandı.
Gelişmeleri takip ettiklerini de belirten Özel, "Henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.