CHP'den İmralı'daki Öcalan görüşmesiyle ilgili ilk açıklama geldi! Özel, "En önemli kriterimiz" diyerek şehit ailelerine ve gazilere dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çağrı ile başlayan süreç sonunda DEM Parti heyeti, İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından DEM Parti'den bir açıklanma yayınlandı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti'nin İmralı görüşmesine yönelik yaptığı açıklama siyaset gündeminin üst sırasına çıkarken, CHP'den bu görüşmeye dair ilk açıklama geldi.

"RANDEVU İSTEYECEKLERİNİ BELİRTTİLER"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’da yaptıkları görüşmeden sonra duyurdukları açıklamayı okudum. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler. Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz" dedi.

ÖZEL, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE DİKKAT ÇEKTİ: EN ÖNEMLİ KRİTERLERİMİZDEN BİRİSİ

Sürece yönelik yaklaşımlarının net olduğunu vurgulayan Özel, "Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız. En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEKİ BİLGİLER DERİNLEMESİNE YORUM YAPMAYA YETERLİ DEĞİL"

Gelişmeleri takip ettiklerini de belirten Özel, "Henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.