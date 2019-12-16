HABER

CHP'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 13:45 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır" dedi.

CHP'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gerekiyorsa İncirlik'i, Kürecik'i kapatırız." dediğini hatırlattı.

Açıklamasında, "9 yıldır dilimizde tüy bitti. Anadolu'nun ortasında ABD üssü kurmuşlar, ABD her karar aldığında 'bu üssü kapatırız' diyorlar. Kapatmak için Türkiye'nin saldırıya uğraması mı gerekiyor?" diye soran Ağbaba, Kürecik Füze Kalkanı'nın NATO kılıfına bürünmüş bir ABD üssü olduğunu ifade etti.

ABD'nin yaptırımlarına karşı üssün kapatılmasının gündeme gelmesinin, inkar edilen bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Ağbaba, iktidarın 2011'de Türkiye'ye halktan ve Meclisten habersiz bir ateş gömleği giydirdiğini savundu.

"DERHAL KAPATILMALIDIR"

İktidarın tüm yetkililerinin, ABD Türkiye'yi her köşeye sıkıştırdığında ekran karşısına geçip "İncirlik ve Kürecik" kartlarını ortaya koyduğunu kaydeden Ağbaba, "Ancak bugüne kadar laftan öteye hiçbir adım atılmadı. İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, üssün tek amacının, İran ve çevresinde bulunan ülkelerin İsrail'e karşı herhangi bir hava tehdidinde savunma görevi görmesi olduğunu, menfaatler ters düştüğünde Kürecik'in Türkiye'ye karşı kullanılmasını kaçınılmaz gördüklerini belirtti.

Üssün kapatılması için ABD'nin yaptırımlarını beklemenin "kabul edilemez" olduğunun altını çizen Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:

"Madem ABD Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa Kürecik Üssü'yle ilgili karar alacaksınız, şayet samimiyseniz ABD'nin kararlarını niye bekliyorsunuz? Bir gün de dik durun. Milletvekillerinin bile içerisine girmesine izin verilmeyen üssü kapatın, neyi bekliyorsunuz? AKP hem iç politikada hem de dış politikada acizlik içinde. ABD yaptırım uygulamazsa AKP üsse dokunmayacak. İddia ediyorum, ABD yaptırım uygulasa bile AKP'nin Kürecik Üssü'nü kapatmaya gücü yetmez. Sonuçta Kürecik'te bölgeyle ilgili tüm veriler toplanmaya, ABD ve İsrail'e aktarılmaya devam edecek. Türkiye için üzüntü verici bir durum."

PARTNERO şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?O şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?
CHP'li Torun: İstanbul'da turizm çalıştayı düzenleyeceğizCHP'li Torun: İstanbul'da turizm çalıştayı düzenleyeceğiz
İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçtiİYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incirlik Kürecik

En Çok Okunan Haberler

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Diğer Haberler
İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

CHP'li Levent Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partili Ahmet Aydın tebrik etti

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan Twitter'da 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.