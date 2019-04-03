CHP'den 'İstanbul' açıklaması: YSK kararının arkasında durmadı

Sayımlar yeniden yapılırken ilginç olaylar da yaşandığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir ilçede ilçe seçim kurulunun, sayımlarda sadece iktidar partisi lehine olan oyları dikkate aldığını, bunu itirazla düzelttiklerini ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kimsenin oyunda gözlerinin olmadığını, herkesin sandıktan çıkan sonuçlara saygılı olması gerektiğini belirtti. Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz hakkının, iyi niyetli kullanılması gerektiğinin altını çizen Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un özellikle dün itiraz sürecini başlatırken sarf etmiş olduğu sözler endişelerimizi artırmıştır." ifadelerini kullandı. Bir hukukçu da olan Yavuz'un "Bize operasyon çekiliyor, demokratik hayatın en şaibeli seçimi" ifadelerinin, söylenmemesi gereken sıkıntılı sözler olduğunu savunan Öztrak, "Seçimi eğer kazanmış olsalardı Sayın Yavuz bu sözleri sarf edecek miydi?" diye sordu.

Öztrak, sandıklarda ikisi devlet memuru, ikisi iktidar görevlisi olmak üzere 7 kişinin bulunduğunu belirterek, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerinin yeni uzatıldığını, polisin, yargının iktidarın elinde olduğunu söyledi. Böyle bir durumda, Yavuz'un yaptığı "seçimlerde şaibe var" açıklamasını "trajikomik" olarak nitelendiren Öztrak, şunları kaydetti: "Bu trajikomik söylem son derece tehlikeli diğer söylemlere de yol açıyor. Özellikle havuz medyasında yer alan 'sandık darbesi, ikinci Gezi olayı' gibi ifadeler, ülkede kutuplaşmayı yeniden başlatacak, belirsizliği yeniden artıracak ifadeler. Bu nedenle, tüm partilerin yetkilileri bu süreçte son derece sorumlu sözler sarf etmek zorunda. Sorumluluk içinde, sözlerini tartarak, biçerek söylemek zorundalar. CHP olarak seçim sürecindeki itiraz mekanizmasının kullanılmasına hiçbir şekilde karşı değiliz ama itiraz iyi niyetli, hukuka uygun olmalı, delilsiz itiraz olmamalı. Bu çerçeveyi Anayasa, seçim yasası belirleyecek, YSK kararları belirleyecek."

"YSK KARARININ ARKASINDA DURMADI" YSK'nin 2014'te Ankara seçimleriyle ilgili verdiği kararda "Karar sürecini geciktirecek nitelikte yapılan delilsiz itirazlar, bir yandan YSK'nin itibarına gölge düşürür, diğer yandan da belirsizliği artırır." ifadelerinin yer aldığını anımsatan Öztrak, YSK'nin kendi kararının arkasında durmadığını savundu. Siyasi baskılara göre karar verilmemesi gerektiğinin altını çizen Öztrak, ortada kaotik bir durumun olduğunu, bazı ilçelerde yeniden sayım yapılmasına karar verilirken bazı ilçelerde bu talebin reddedildiğini söyledi. Öztrak, YSK'nin bu kararını eleştirerek, "Bu kolay kolay vicdanlara sinecek gelişme değil. Aynı olayda farklı kararlar vermek, hukuka duyulan güveni sarsacak bir durumdur. Bu, kamu vicdanını rahatsız eder, belirsizlik yaratır. Demokrasi, hukuk devleti, ekonomi açısından belirsizlik yaratır. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, belirsizliği hiç kaldıramayacak bir noktadadır." diye konuştu. Türkiye'nin normalleşmeye, gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeye ihtiyacının olduğunun altını çizen Öztrak, "İstanbul'da 12 ilçede ret kararı çıkmış, 5 ilçede tam sayım kararı var, tüm oylar sayılacak, 3 ilçede sayımlar bitmiş, bir ilçede sadece 10 sandıkta sayım yapılacakmış, 18 ilçede de karar ve sayımla ilgili süreç işliyor. Biz, 'hak, hukuk, adalet' diyerek yürümüş olan bir partiyiz. Herkesin hakkına, hukukuna sahip çıkarız ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz, hukukumuzu da ezdirmeyiz." dedi.

"İLGİNÇ OLAYLAR YAŞANIYOR" Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinde özel defteri 'büyükşehir belediye başkanı' olarak imzaladı. Bunla ilgili tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, seçim sonrasında muazzam bir algı operasyonunun yürütüldüğünü kaydetti. "SONUÇLAR DEĞİŞMİYOR" Sayımlar bittikten sonra Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da ise İmamoğlu'nun seçilmiş belediye başkanları olarak ortaya çıktığını ifade eden Öztrak, itirazlarla ilgili sürecin devam ettiğini ancak, yapılan sayımlara bakıldığında sonuçların çok fazla değişmediğini savundu. Öztrak, ilk algı operasyonunu, son derece tecrübeli bir devlet adamı olan, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı yapmış Binali Yıldırım'ın teşekkür konuşması yaparak gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Sayımlar yeniden yapılırken ilginç olaylar da yaşandığını dile getiren Öztrak, bir ilçede ilçe seçim kurulunun, sayımlarda sadece iktidar partisi lehine olan oyları dikkate aldığını, bunu itirazla düzelttiklerini ifade etti.