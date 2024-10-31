CHP'den 'İstanbul' çıkarması! Türkiye geneli bütün programlar iptal edildi, tüm başkanlar İstanbul'a çağırıldı

Esenyurt Belediyesine yapılan operasyon sonucunda Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından CHP İstanbul çıkarması için harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelindeki 411 belediye başkanını İstanbul'a davet etti. Tüm il ve ilçe başkanlarının programlarını iptal edip bugün saat 16:00'da Esenyurt Belediyesi önünde toplanması bekleniyor.

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI, KAYYUM ATANDI

Dün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özer, emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Özer, çıkarıldığı mahkeme tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden uzaklaştırıldı ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

TÜM PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ, 411 BAŞKAN ÇAĞIRILDI

Sıcak gelişmelerin ardından 1-3 Kasım'da düzenlenmesi planlanan CHP kampı iptal edilmiş, Genel Başkan Özgür Özel milletvekillerini İstanbul'a çağırmıştı. Şimdi ise CHP, Türkiye genelindeki 411 belediye başkanını İstanbul'a çağırdı.

16.00'DA ESENYURT BELEDİYESİNDE TOPLANACAKLAR

Özel sosyal medya paylaşımında Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet etmişti.

VEKİLLER KOMİSYONA DA KATILMADI

TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçesi görüşmeleri, Mehmet Muş Başkanlığı'ndaki Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı. CHP’li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından bütçe görüşmelerine katılmadı. CHP'li milletvekilleri, Özer'in tutuklanmasına ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İstanbul’a gitti.