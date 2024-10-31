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CHP'den 'İstanbul' çıkarması! Türkiye geneli bütün programlar iptal edildi, tüm başkanlar İstanbul'a çağırıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.10.2024 11:30
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Türkiye son 24 saatte yine olağanüstü bir gündemle karşı karşıya. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı ve yerine kayyum olarak Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı. CHP ise yaşanalara tepki göstermek için Türkiye genelinde bütün programlarını iptal etti ve belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarını İstanbul'a çağırdı. Toplanan kalabalığın 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde toplanması bekleniyor.

CHP'den 'İstanbul' çıkarması! Türkiye geneli bütün programlar iptal edildi, tüm başkanlar İstanbul'a çağırıldı

Esenyurt Belediyesine yapılan operasyon sonucunda Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından CHP İstanbul çıkarması için harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelindeki 411 belediye başkanını İstanbul'a davet etti. Tüm il ve ilçe başkanlarının programlarını iptal edip bugün saat 16:00'da Esenyurt Belediyesi önünde toplanması bekleniyor.

AA-20241030-36055100-36055097-ESENYURT_BELEDIYE_BASKANI_AHMET_OZER_TEROR_SORUSTURMASI_KAPSAMINDA_GOZALTINA_ALINDI

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI, KAYYUM ATANDI

Dün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özer, emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Özer, çıkarıldığı mahkeme tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden uzaklaştırıldı ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.

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TÜM PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ, 411 BAŞKAN ÇAĞIRILDI

Sıcak gelişmelerin ardından 1-3 Kasım'da düzenlenmesi planlanan CHP kampı iptal edilmiş, Genel Başkan Özgür Özel milletvekillerini İstanbul'a çağırmıştı. Şimdi ise CHP, Türkiye genelindeki 411 belediye başkanını İstanbul'a çağırdı.

AA-20241030-36060222-36060208-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_SENDIKALAR_VE_EMEK_ORGUTLERI_BULUSMASINDA_KONUSTU

16.00'DA ESENYURT BELEDİYESİNDE TOPLANACAKLAR

Özel sosyal medya paylaşımında Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet etmişti.

VEKİLLER KOMİSYONA DA KATILMADI

TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçesi görüşmeleri, Mehmet Muş Başkanlığı'ndaki Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı. CHP’li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından bütçe görüşmelerine katılmadı. CHP'li milletvekilleri, Özer'in tutuklanmasına ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İstanbul’a gitti.

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İstanbul Esenyurt Özgür Özel CHP Ahmet Özer
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