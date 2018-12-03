CHP'den İstanbul ve Ankara adayı için açıklama: Her şey çok güzel olacak

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin; "Bu düşüşün arkasında ne var? Ekonomideki yavaşla var, her şeyden önce. Vergi indirimleri var, en önemlisi TÜİK'te değişen bir başkan yardımcısı var." yorumunda bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu düşüşün arkasında ne var? Ekonomideki yavaşla var, her şeyden önce. Ani duruş diyebileceğimiz ölçüde bir yavaşlama.

Vergi indirimleri var, ulaştırma fiyatlarındaki kurdaki gerilemeyle birlikte yapılan indirimlerin de etkili olduğu gözüküyor.

En önemlisi TÜİK'te değişen bir başkan yardımcısı var. Tüm bu gelişmeler kasım ayında enflasyonu aşağı çekmiş görünüyor. Ancak Türkiye hala enflasyonu en yüksek 10 ülkeden biri.

Vatandaşın mutfağında yangının devam ettiğini pazardaki fiyatlar gösteriyor. Düşüş büyük ölçüde ulaştırma sektöründen kaynaklanıyor, mutfaktan değil.

ASGARİ ÜCRET

TBMM'ye asgari ücreti 2200 TL'ye çıkaracak kanun teklifini sunduk. Bu teklifte asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin düzenleme de var. Önümüzdeki günlerde kimler işçinin yanında, emekçinin yanında, kimler havuzcuların yanında göreceğiz.