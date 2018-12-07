CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

AK Parti Beyoğlu'nda önemli bir ismi bünyesinde kattı. 2014 yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beyoğlu Belediyesi Meclisine seçilen Zabit Akbaş, düzenlenen törenle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye oldu. Beyoğlu'nun tanınan ve sevilen simalarından biri olan Akbaş, 34 yıllık Cumhuriyet Halk Parti'li olmasına rağmen AK Parti'nin Beyoğlu'ndaki hizmetlerini gördükten sonra böyle bir karar aldığını dile getirdi. Zabit Akbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş'un katıldığı törenle AK Partili oldu.

'HERKESİ KUCAKLIYORUZ'

Rozet takma töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Siyaset böyle bir şey. İyi işler yapmak üzere ittifak etmiş insanların toplandığı bir çatının altındayız. Burada kimlikler üzerinden, inanışlar üzerinden siyaset yapmıyoruz. Siyaseti iyi hizmetler olsun diye yapıyoruz. Çocuklarımızın, geleceğimizi teslim edeceğimiz yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere siyaset yapıyoruz. Düşündüğümüz tek şey iyilik. Bu topluma refah üretmektir. Onun için AK Parti, kimliğini bütün Türkiye'nin renklerinden alan bir parti. Herkesi kucaklıyoruz. AK Parti hareketi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir iyilik hareketidir. Sadece Türkiye için değil, Dünya için, bölgemiz için coğrafyamız için. Bu yaklaşımın bir ürünü olarak Zabit ağabey yanımızda. Zabit ağabeyin, AK Partiye gelmiş olması, buradaki iyilik hareketinin bir zaferidir. Önümüzdeki 31 Mart seçimleri, yine kıymetli ve önemli bir seçim. AK Parti'nin yolu belli; herkesi kucaklamaya, herkese hizmet etmeye yetecek kadar büyük bir kalbimiz var. Belki bir kişi ama önemli olan gelip bize katılmış olması. Bunu, 31 Mart seçimlerinin, Beyoğlu'ndan başlayarak bütün Türkiye'de iyi neticeler vereceğinin habercisi olarak görüyorum" diye konuştu.