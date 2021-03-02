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  4. CHP'den istifa etmişti! Teoman Sancar ile ilgili 'kaset' iddiasında yeni gelişme

CHP'den istifa etmişti! Teoman Sancar ile ilgili 'kaset' iddiasında yeni gelişme

02.03.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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CHP'den istifa etmişti! Teoman Sancar ile ilgili 'kaset' iddiasında yeni gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sonuçlanan 'kaset' iddiasıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın istifasının ardında 'kaset' olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Milletvekili Sancar’ın görüntülerinin olduğu iddia edilen kasetin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na gittiği ve Kılıçdaroğlu'nun kaseti izledikten sonra ‘İstifa etsin’ talimatı verdiği ileri dürüldü.

Denizli'de bir evde kayda alındığı belirtilen 4 dakikalık kasetin ilk önce Teoman Sancar'a gönderilerek karşılığında 1 milyon dolar istendiği, ancak Sancar para vermeyi reddedince kasetin CHP Genel Merkezine ulaştırıldığı öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Vekil Sancar'ın Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olmasının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda şantaj suçuna karıştıkları iddia edilen belediye çalışanı Fatih S. ile ona yardım eden Sevgi K. gözaltına alındı.

Sancar'ın gözaltına alınan bu 2 kişiden birini sosyal medya hesaplarından takip etmesi ise dikkat çekti.

'BİR LİNÇ GİRİMİŞİYLE KARŞI KARŞIYAYIM'

Vekil Sancar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul - Ataşehir, Bodrum ve Kuşadası'nda imar değişiklikleriyle vurgun yapmak isteyenlere engel olduğum için bana baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım. Her türlü iftiraya cevap vereceğim. Bir linç girişimiyle karşı karşıyayım ve bel altından vurup hedef gösteriyorlar, iftira atıyorlar. Bu ahlaksızca bir şey. Her türlü iftiraya ayrı ayrı cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim” demişti.

Kaynak: İHA

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