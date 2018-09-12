HABER

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 15:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın karma eğitimi kaldırdığı iddialarına çok sert tepki gösterdi. Kaya, 'Arkadan dolarak bu işi yapmaya kalkışmasınlar. Karma eğitimi kaldırırsanız kıyameti koparacağız. Çağdaş ve laik eğitimde oynamayın. Türkiye'yi orta çağ karanlığına götürmeye kimsenin hakkı değil' diye konuştu. Hatırlanacağı üzere MEB karma eğitim iddialarını yalanlamış ancak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması kafaları karıştırmıştı.

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Kaya, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında önerilerini özetle şöyle sıraladı:

1-Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Devlet okullarında okuyan her çocuğa eğitime katkı payı olarak 500 lira verilmelidir. Özel okullardaki çocuklara 5 bin lira verildiğine göre bu da verilebilir. Taşımalı eğitime son verilmelidir. İkili eğitime son verilerek, tam gün sistemine geçilmelidir. Birleştirilmiş sınıf uygulanması sonlanmalı. Her okulda bir öğün ücretsiz yemek verilmelidir. Velilerden katkı parası ve okul masrafları alınmamalı.

2-Ülkemizin kıt kaynaklarını betona değil beyne kanalize etmeliyiz. Tasarruf tedbirleri kapsamında MEB'e ayrılan bütçeden kısıtlamaya gidildi. Hiçbir medeni ülkede eğitim bütçeden kısalarak tasarrufa gidilemez.

3-MEB, tarikatların eğitimle olan ilişkisini kesmeli, vakıflarla yaptığı her türlü anlaşmayı sonlandırmalıdır.

4-Eğitimde sadece piyasacı, gerici eğitime karşı öğrenci yetiştirilmemeli. Çağdaş, demokratik, laik bir müfredat oluşturulmalıdır.

5-Eğitimde dönüşüm yaparken partizanca davranamayız. Siyasete bakılarak atama yapılmamalı. Mülakat sistemine son verilmeli, hak edenlerin ataması yapılmalı.

6-Eğitim siyasetinizin uygulama alanı değildir. Milletvekili yapamadıklarınızı üniversitelere rektör olarak atayamazsınız.

7-Sınav odaklı ve ezberci eğitim derhal terk edilmelidir. Çocuklar ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirilmelidir.

8-Eğitimde liyakat esas alınmalıdır.

9-Darbeci eğitim zihniyetinden vazgeçilmeli. Erişilebilir, bölgesel farklılıkları giderilmiş, küresel düzeyde iddialı ve bilimsel eğitime geçilmeli.

10-1+8+4 sistemine geçilmelidir. Bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim ve 4 yıl orta eğitim olarak yeniden yapılanmalı. Zorunlu eğitim, 9 yıl kesintisiz olmak üzere 13 yıla çıkarılmalıdır.

11-Tüm bunların yapılabilmesi için öğretmene ihtiyaç var. Öğretmenlere hak ettikleri değer verilmelidir. Bunun için 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ve 24 Kasım Öğretmenler gününde birer maaş ikramiye verilmeli. Ek göstergeleri 3600'e çıkarılmalı. Her yıl eylül ayında verilen hazırlık ödeneği bin 121 liradan bir maaş tutarına çıkarılmalıdır. Tüm öğretmeler kadroya alınmadır.

12-Karma eğitimden vazgeçilemez. Vazgeçmek Türkiye Cumhuriyeti Devletinden vazgeçmek demektir. Cemaat ve tarikatların baskısıyla kanunda yer alan karma eğitimi tartışmaya açıyorlar. Eğitimde pedagojik olarak doğru olan uygulanır. Bakan Ziya Selçuk, 2007 yılında “Çocukların geleceği siyasilerin ya da cemaatlerin taleplerinden daha önemlidir. Eğitim bir parti değil millet ödevidir” diyor. Bu sözüne sahip çık. Sarayın davulunu omzuna alma. Davulu omzuna alacaksan tokmak da senin elinde olmalı.

KARMA EĞİTİM İÇİN KIYAMETİ KOPARIRIZ

Kaya, ekonomik durumun üzerini örtmek isteyen iktidarı karma eğitim tartışması başlattığını savundu ve “Arkadan dolarak bu işi yapmaya kalkışmasınlar. Karma eğitimi kaldırırsanız kıyameti koparacağız. Çağdaş ve laik eğitimde oynamayın. Türkiye'yi orta çağ karanlığına götürmeye kimsenin hakkı değil” dedi.

Toplantıda, Eğitim-İş'in belirlemelerine göre ilkokula başlama maliyetinin bin 624, ortaokula bin 700 lira, liseye bin 824 lira olduğunu ve asgari ücret ise bin 603 lira olduğunu hatırlatan Kaya, okul eşyalarının fiyatlarını gösterdi. Kanserojen olmayan okul araçları için bin 105 liraya alınabildiğini belirten Kaya, Çin'den gelen kanserojen maddelerin de olduğu araçların maliyetinin ise 766,5 lira olduğunu belirtti.

İBRAHİM KALIN'DAN TARTIŞMA YARATAN 'KARMA EĞİTİM' ÇIKIŞI

“Laik eğitim bitiyor” iddialarıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, karma eğitimin sonlandırılmasına zemin hazırlanmasının kesinlikle söz konusu olmadığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yönetmelik değişikliğini “demokratik toplum gereği” sözleriyle savunarak “Karma olmayan eğitim de verilebilir. Opsiyonların çoğaltılması söz konusu. İsteyen bir tanesini tercih edebilir” dedi.

Sözcü Kalın, kabine toplantısının ardından MEB’in yönetmelik değişikliği ile “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” şartının kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki karma eğitim zorunluluğunu unutan Kalın, ‘haremlik-selamlık’ okullara kapı araladı. MEB’in “zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir” açıklamasına karşın Kalın, karma eğitim zorunluluğunun kaldırılmasını ‘opsiyonları çoğaltmak’ ve ‘demokratik bir görev’ olarak değerlendirdi.

Kalın, “Bakanlığımız bu konuda açıklama yaptı. Bir mahkeme kararına istinaden bir düzenleme yapıldı. ‘ Karma eğitim kaldırılıyor’ gibi propagandaya dönüştürüldü. Karma eğitim olduğu halde devam ediyor. Karma eğitimin ortadan kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil. Fakat belli okullarda kız-erkek ayrımı şeklinde eğitim verilmesine imkân sağlayan bir karar da var ortada. Burada tercihlerin daraltılması değil çoğaltılması söz konusu. Demokratik toplumlarda aslolan vatandaşın bu tür taleplerini karşılayacak seçeneklerin arttırılmasıdır. Hiç kimse, hiçbir veliye karmaya ya da olmayana göndermek zorundasın diye bir şey empoze etmiyor. Ama alternatifleri sunuyoruz. Devletin yapması gereken de budur” dedi.

Kalın, “İsteyen bu seçeneklerden bir tanesini tercih edebilir. Karma eğitim sistemi devam ediyor. Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak eğitimi veren kurum açısında da oraya çocuğunu gönderecek aileler açısından. Burada opsiyonları çoğaltmak açısından demokratik bir görev yerine getirilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
Vizontele sineması geri dönüyorVizontele sineması geri dönüyor
İstanbul Yeni Havalimanında 9 bin kişi 10 uçakla test yapılacakİstanbul Yeni Havalimanında 9 bin kişi 10 uçakla test yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP karma eğitim YILDIRIM KAYA Milli eğitim Bakanlığı eğitim

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

İlginizi Çekebilir

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.