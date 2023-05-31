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İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi: Değişim olacaksa Kılıçdaroğlu önderliğinde olacaktır

31.05.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs seçimlerinin ardından suların durulmadığı CHP'den yeni bir açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde 'değişim' mesajı vermişti. Bu sözlere Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan yanıt geldi. TBMM'ye gelerek yeni dönem için kayıt yaptıran Tezcan, "Partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi: Değişim olacaksa Kılıçdaroğlu önderliğinde olacaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.

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TEZCAN KAYDINI YAPTIRDI

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM'ye gelerek milletvekili kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından açıklama yapan Tezcan, yeni dönemde parlamentoda toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yapacaklarını söyledi.

'CHP'NİN HELALLEŞMESİNİ SAĞLADI'

Tezcan, seçim sonrası CHP Genel Başkanlığı makamında bir değişim olup olmayacağıyla ilgili de, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, toplumun önemli bir kesimi ile buluşmasını, helalleşmesini sağlamış, ulaşamadığımız kesimlere ulaşabilmesini sağlamış bir liderdir. 2019 Yerel Seçimleri’nde, 25 yıl sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini almamız o değişim ve dönüşümün ürünüdür. Adana, Mersin, Antalya gibi 11 büyükşehir belediyesini büyük bir güçle kazanmamız Sayın Kılıçdaroğlu’nun değişim ve dönüşüm gücünün ürünüdür. İkincisi, tüm muhalefeti belirli bir amaç doğrultusunda bir araya getirebilme yeteneği, Sayın Kılıçdaroğlu’nun liderlik yeteneğinin ürünüdür. Değişim ve dönüşüm arıyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki en büyük değişim ve dönüşüm bu şekilde gerçekleşmiştir. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimlerden 1 gün sonra 29 Mayıs İstanbul’un Fethi törenlerinde, "Keşke bugün her şey farklı olsaydı. Maalesef olmadı. O yolda şimdi daha hızlı koşacağım. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Kimse kendini umutsuz hissetmesin. En zor şartlar altında millet sevgisiyle mücadeleye hep birlikte başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Bülent Tezcan Kemal Kılıçdaroğlu

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