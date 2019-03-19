CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

Akit TV muhabiri Mehmet Özmen'in "Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum" ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan yanıt geldi. Özkan Twitter'dan yaptığı açıklamada "Alçak! Bunun hesabını yargı önünde vereceksin. Ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Alçak! Bunun hesabını yargı önünde vereceksin. Ahlaksız. https://t.co/8wjil3Lyzl — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 19 Mart 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, "AKİT TV muhabirinin darağacı önünde 'Toplum Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılmasını bekliyor' cümleleri toplumda kaos çıkarmak hedeflidir. Seçimlere yönelik planlı programlıdır. Bu provokatör ve televizyonu mutlaka hesap vermelidir" diye tepki gösterdi.

AKİT TV muhabirinin darağacı önünde "Toplum Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılmasını bekliyor" cümleleri toplumda kaos çıkarmak hedeflidir.

Seçimlere yönelik planlı programlıdır.

Bu provokatör ve televizyonu mutlaka hesap vermelidir. pic.twitter.com/4KUk0VIeqb — Veli AĞBABA (@veliagbaba) 19 Mart 2019



