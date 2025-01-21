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CHP'den kim cumhurbaşkanı adayı olacak? Dikkat çeken veriler paylaşıldı: O isim fark attı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.01.2025 11:25
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ASAL Araştırma kamuoyuna "Önümüzdeki seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu sordu. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in öne çıktığı araştırmadan dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Bir adayın bariz bir şekilde ön plana çıktığı sonuçlar ASAL Araştırma'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

CHP'den kim cumhurbaşkanı adayı olacak? Dikkat çeken veriler paylaşıldı: O isim fark attı!

Son dönemde CHP içerisinde sıklıkla konuşulan 'adaylık' konusu hakkında parti içinde de tam bir uzlaşı sağlanamamış durumda. Öyle ki hem toplumda hem de CHP içerisinde özellikle iki aday ön plana çıkıyor. Ön plana çıkan isimler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu iki ismi ise üçüncü bir yol olarak Özgür Özel izliyor. ASAL Araştırma da bu konu hakkında kamuoyu araştırması yaptı. "Önümüzdeki seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltilen vatandaşların cevaplarından dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

O İSİM FARK ATTI

ASAL Araştırma sonuçları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada Mansur Yavaş %34.5'luk oy oranıyla ikinci sıradaki Ekrem İmamoğlu'na %11.9 fark attı.

Özgür Özel ise listeye 3. sıradan dahil olarak %5.3 oy alabildi. İşte tüm sonuçlar:

qwe

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
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