CHP'li Öztrak: Yarın kriz masasını toplayacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak MHP'nin af önerisine ilişkin, "Henüz ortada somut bir şey yok. Bunun olması için iktidarın görüşlerini açıklaması gerekiyor. Af konusu çok önemli ve son derece dikkatli izlenilmesi gerekiyor" dedi.

Öztrak yerel seçimlere ilişkin, "Bir tek hedefimiz var en iyiyi bulmak ve en iyi belediye başkanını çıkarmak" diye konuştu.

"YARIN KRİZ MASASINI TOPLAYACAĞIZ"



Ekonomideki duruma değinen Öztrak, "Yarın kriz masasını toplayacağız, ekonomik krizle ilgili neler yapılabilir değerlendireceğiz" dedi.

İHA

