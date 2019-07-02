CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası düzenlediği basın açıklamasında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasının ardından yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla MYK ve genişletilmiş Parti Meclisini topladıklarını belirten Öztrak, “Parti meclisi üyelerimizin milletvekillerinizin ve yüksek disiplin kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda seçim sürecinde yaşananlar, Belediyelerimizden ve CHP’den beklenenler ile milletimizin taleplerini yerine getirebilmek için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Öztrak, toplantı sırasında Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in İstanbul seçimleriyle ilgili olarak bir analiz de yaptığını söyleyerek, “ Bu analize de baktığımız zaman CHP, İyi Parti ile yapmış olduğu ittifak kapsamında hedeflediği büyük ittifakın sandıklarda gerçekleştiğini görmüş olduk” şeklinde konuştu.