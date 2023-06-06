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CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek: İkinci dönemde karşısına aday çıkarmayız ama...

06.06.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti TBMM Başkan adayı olan Numan Kurtulmuş, adaylık dilekçesini sundu. Meclis'teki partilere nezaket ziyaretinde bulunan Kurtulmuş, CHP TBMM Grubunu da ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada yarın aday çıkaracaklarını ancak ikinci dönemde Kurtulmuş'u destekleyebileceklerini söyledi. Özel, verecekleri destek için de şartlarını açıkladı.

CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek: İkinci dönemde karşısına aday çıkarmayız ama...

AK Parti ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterilen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, adaylık için dilekçesini Meclis'e sundu. Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Meclis'i çok önemli, çok zor gündemler bekliyor" derken diğer partilerden destek istediğini söyledi.

AK PARTİLİ KURTULMUŞ'TAN CHP'YE ZİYARET

Meclis'teki partilerle görüşeceğini belirten Kurtulmuş, nezaket ziyaretleri kapsamında CHP TBMM Grubunu da ziyaret etti.

Ziyaretin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile kamera karşısına geçen Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

KURTULMUŞ: "KISA AMA YARARLI BİR GÖRÜŞME OLDU"

Numan Kurtulmuş, "Kısa ama yararlı bir görüşme oldu. Meclisi çok önemli bir gündem bekliyor. Fedakar bir işbirliği içerisinde çalışacağız" diye konuştu.

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CHP'DEN İKİNCİ DÖNEM İÇİN ŞARTLI DESTEK

Özgür Özel ise yaptığı açıklamada yarın aday çıkaracaklarını ancak ikinci dönemde Kurtulmuş'u destekleyebileceklerini söyledi.

Özel şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Kurtulmuş, desteğimizi istedi. Biz yarın aday çıkaracağız. Sayın Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz 2. dönem adaylığında kendisini destekleyebiliriz ve karşısına aday çıkarmayabiliriz"

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