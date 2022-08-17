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Kılıçdaroğlu talimat verdi, CHP harekete geçti! 'Dar gelirli öğrencilerimiz konut kiralamakta zorluk çekmektedir'

17.08.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barınma sorunu yaşayan, kalacak yer bulamayan öğrenciler için CHP'den kritik bir adım geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine partiden bütün CHP'li belediyelere gönderilen yazıyla yurt veya ev kirası ücretini karşılayamayan öğrenciler için seferberlik çağrısı başlatılması istendi. Belediyelerden yapılması istenen çalışmalarda barınma sorunu yaşayan öğrenciler için uygulanması istenen çözüm önerileri de açıklandı.

Kılıçdaroğlu talimat verdi, CHP harekete geçti! 'Dar gelirli öğrencilerimiz konut kiralamakta zorluk çekmektedir'

CHP'den yurt ve konut sorunu yaşayan öğrenciler için dikkat çeken bir adım geldi. Belediyelere gönderilen yazıda barınma ücretini karşılamakta güçlük çeken öğrenciler için nakdi yardım yapılması, belediyelerden hizmet binalarını, lojmanlarını, misafirhanelerini veya özel tesisleri öğrencilerin kullanımına sunulması için gayret gösterilmesi istendi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAĞRI

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un partinin belediye başkanlıklarına resmi yazı gönderdiği belirtildi.

"Son 20 yılda, ülkemizin neredeyse her alanında derin sorunlar yaratan siyasi iktidar, öğrencilerimizi de ağır bir barınma sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır." ifadesinin yer aldığı yazıda, ülkedeki öğrenci sayısı artarken, yurt kapasitelerinin bu artışı karşılayamamasının öğrencileri konut kiralama yoluna ittiği aktarıldı.

"DAR GELİRLİ ÖĞRENCİLERİMİZ KONUT KİRALAMAKTA ZORLUK ÇEKMEKTEDİR"

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ancak konut kiralarında yaşanan olağanüstü artışlar göz önüne alındığında, dar gelirli öğrencilerimiz bu seçeneği kullanmakta da zorluk çekmektedir. Bu sorun, öğrencilerimizi ve ailelerini ağır mağduriyetler altında bırakmış, pek çok öğrencimiz var olan hayat pahalılığının üzerine eklenen barınma sıkıntısı karşısında eğitim hayatlarını noktalamak zorunda kalmıştır. İktidar, bu sorunun çözümüne yönelik hiçbir etkili adım atmamıştır. Bu nedenle, kısa süre sonra başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi yine sıkıntılı bir süreç beklemektedir. Bu kapsamda, halkın belediyelerine yine önemli bir sorumluluk düşmektedir."

3 BAŞLIKTA ÇALIŞMA YAPILMASI İSTENDİ

Belediye başkanlarından 3 başlıkta çalışma yapılması istenen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyelerimiz, devlet yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurt ücretlerini ya da ev kiralarını karşılayacak gelir düzeyine sahip olmayan öğrencilerimiz için yeni bir seferberlik başlatmalı, yeni imkanlar yaratarak öğrencilerimizin yanında durmaya devam etmelidir. Belediyelerimiz, yeni eğitim-öğretim yılı için gelebilecek taleplere yönelik araştırmalara başlamalı, bu taleplerin karşılanmasında en etkili yöntemi şimdiden belirlemelidir. Öğrenci yurdu bulunmayan ya da mevcut kapasitesi talepleri karşılamaya yeterli olmayan belediyelerimiz, hizmet binalarını, lojmanlarını, misafirhanelerini ya da kiralama yolu ile bölgelerindeki özel tesisleri öğrencilerimizin kullanımına sunmak için gayret göstermelidir. Belediyelerimiz, barınma desteği yanında, dar gelirli olduğu tespit edilen öğrencilerimizin ev kiralarına ya da özel yurt ücretlerine imkanlar ölçüsünde nakdi yardım desteği sunmalıdır."

Seyit Torun, yazıda, "Tüm baskılara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştıran belediyelerimiz, bu sorumluluğun altından da başarıyla kalkacaktır. Tüm engellemeler karşısında halk için çalışmaya devam eden siz değerli belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Seyit Torun CHP Öğrenci yurdu

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