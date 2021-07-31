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CHP'den orman yangınlarının araştırılması için TBMM'ye önerge

31.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Meclis araştırması açılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

CHP'den orman yangınlarının araştırılması için TBMM'ye önerge

CHP'li Öztünç, Meclis'e sunduğu önergede, ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve sonra yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığını savunarak, binlerce hektar orman varlığının, yaban hayatı ve biyoçeşitliliğin yok olması ile birlikte can kayıplarının yaşandığını belirtti.

Öztunç, "Ülkemiz, her yıl karşı karşıya kaldığı orman yangınlarına bir kez daha hazırlıksız yakalanmış, yetkililerin yangının hızlıca kontrol altına alınamamasındaki genel ihmalleri ortaya çıkmıştır. Her yıl yüzlerce orman yangını ile karşı karşıya kalmamıza rağmen gerekli önlemlerin alınmamış olması düşündürücüdür. Bu nedenle ülkemizin dört bir yanında çıkan bu orman yangınlarının çıkış nedenlerinin, alınan önlemlerin yeterliliğinin, yangınlara müdahalede yaşanan eksikliklerin, ihmal var ise ihmali olanların belirlenmesi, meydana gelen can kayıplarının ve maddi zararların büyüklüğünün araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim" dedi.

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DHA

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