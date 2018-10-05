Partilerin büyükşehir belediyeleri adaylıkları için kulislerde çok sayıda isim dolaşıyor. CHP'nin İstanbul adaylığı için öne sürülen isimlerden birisi de, daha önce de gündeme gelen eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner oldu.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "sağdan soldan kulağına geldiğini" söylediği Ümit Boyner ismi için, "CHP, İstanbul belediye başkanlığı adaylığı için Ümit Boyner’e teklif götürecekmiş. Ümit Boyner’in müktesebatından, kişiliğinden, liyakatinden bağımsız olarak söylüyorum: Böyle bir şey gerçek olursa... AK Parti kimi aday gösterirse göstersin yüzde 70’le kazanır." ifadelerini kullandı.
CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'
Trump, yeni 'terörle mücadele stratejisini' onayladı
Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek açıklaması: Kimseyi hırsızlıkla suçlamadım
İsrail'den Rusya'ya S-300 resti: Tespit bile edemez
Referandum sinyali! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 askerin şehit edilmesi sonrası intikam mesajı!
WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!
Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum