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CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 07:48 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında kulislerde CHP'nin İstanbul adaylığı için isminin geçtiğini söylediği Ümit Boyner'i kaleme aldı.

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Partilerin büyükşehir belediyeleri adaylıkları için kulislerde çok sayıda isim dolaşıyor. CHP'nin İstanbul adaylığı için öne sürülen isimlerden birisi de, daha önce de gündeme gelen eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "sağdan soldan kulağına geldiğini" söylediği Ümit Boyner ismi için, "CHP, İstanbul belediye başkanlığı adaylığı için Ümit Boyner’e teklif götürecekmiş. Ümit Boyner’in müktesebatından, kişiliğinden, liyakatinden bağımsız olarak söylüyorum: Böyle bir şey gerçek olursa... AK Parti kimi aday gösterirse göstersin yüzde 70’le kazanır." ifadelerini kullandı.

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Ümit Boyner CHP Ahmet Hakan chp istanbul adayı

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