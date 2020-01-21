CHP'den Rahşan Ecevit hakkındaki skandal yorumla ilgili açıklama

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Torun, partisinin il başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Torun, bir gazetecinin "Ceren Özdemir davasında mahkemenin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Acımızı hiçbir ceza dindiremez. Acımız çok büyük. Ama sonuçta adaletin tecelli etmesi de belki biraz üzüntümüzü hafifletiyor. Ceren'imizin katledilişi bütün vicdanlarda, bütün kalplerde acı yarattı. Bu olaya ailesiyle birlikte tüm Türkiye üzüldü, herkes ağladı. Suçlu akli dengesinin yerinde olmadığına, kendini haklı çıkarmaya yönelik belli ifadelerde bulunsa da mahkeme sonucunda bu suçu bilerek işlediği ortaya çıktı. Adalet yerini buldu."

RAHŞAN ECEVİT HAKKINDAKİ YORUM



Bir gazetecinin, merhum Rahşan Ecevit'in bir fotoğrafının altına Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz tarafından yazıldığı iddia edilen yoruma ilişkin sorusu üzerine Torun, "Ben böyle bir şeyin olduğuna da inanmak istemiyorum. Kendisinin bu konuda açıklamalarını bekleyeceğiz." dedi.