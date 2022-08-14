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CHP'den seçimler için dikkat çeken yurt dışı önerisi! "AK Parti ve MHP'ye destek veririz"

14.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi partiler önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimler için çalışmalarını sürdürüyor. CHP'nin gündeminde yurt dışındaki seçmenler için bir adım bulunuyor. Yurt dışında İzmir kadar seçmen olduğunu kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bu seçmenlerin kendi milletvekillerini seçemediklerini, oylarının 81 vilayete dağıtıldığına dikkat çekerek bu konuda verdikleri kanun teklifiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu ve AK Parti ile MHP'yi destekleyebileceklerini söyledi.

CHP'den seçimler için dikkat çeken yurt dışı önerisi! "AK Parti ve MHP'ye destek veririz"

CHP'nin Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı tamamlandı. Yurt dışındaki seçmenlerle ilgili verdikleri yasa teklifi hakkında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, son seçimde yurt dışında yaşayan seçmen sayısının 3 milyon 79 bin olduğuna dikkat çekerek "Diyoruz ki yurt dışını ayrı bir seçim çevresi yapalım. 15 milletvekili ayıralım, 600 milletvekilinin 15'i yurt dışı seçim çevresi olsun. Yurt dışındaki vatandaşlarımız o adayları görsün, isimlerine baksın, beğeniyorsa oy versin, beğenmiyorsa oy vermesin" dedi. Tezcan, bu konudaki yasa tekliflerinin beğenilmemesi durumunda AK Parti ve MHP'ye çağrıda bulunarak "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği teklif rahatsız ediyorsa onlar versinler, biz buna destek veririz" ifadelerini kullandı.

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"CHP YURT DIŞINDA DA TÜRKİYE'DE DE BİRİNCİ PARTİ OLACAK"

CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'na ilişkin Maltepe'deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Tezcan, çalıştayın bugün son değerlendirme toplantısıyla tamamlandığını söyledi.

Çalıştayda CHP'nin yurt dışı örgütlenmesinin konuşulduğundan bahseden Tezcan, seçime hazır olduklarını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki ilk seçimde Cumhurbaşkanlığında da milletvekilliği seçiminde de yurt dışında birinci parti olacak. Türkiye'de de birinci parti olacağız. Bu inançla bu kararlılıkla bu hedefe kararlı bir şekilde yürüyoruz." diye konuştu.

Seçimlerde katılımı artırmak için başlattıkları "Seçmen Ol" kampanyasından bahseden Tezcan, Yüksek Seçim Kurulundan yurt dışındaki sandık sayısının artırılmasını isteyeceklerini kaydetti.

Yurt dışında yaşayan seçmenlerin uzun mesafelerden gelerek oy kullanmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Bülent Tezcan, "Bu, hem Dışişleri Bakanlığının hem de Yüksek Seçim Kurulunun önemli bir görevidir. Biz de bunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

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YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

Yurt dışında yaşayan seçmen sayısının son seçimde 3 milyon 79 bin olduğuna dikkati çeken Tezcan, şunları söyledi:

"Bugün yurt dışında İzmir kadar bir seçmen var ama milletvekili sayısına geldiğinizde onlar kendi milletvekillerini seçemiyorlar. Oy veriyorlar, verdikleri oy Türkiye'de 81 vilayete dağılıyor. Hangi milletvekiline oy verdi, hangisini seçmek istiyor, bu kararı verme imkanını ellerinden alıyoruz. Diyoruz ki yurt dışını ayrı bir seçim çevresi yapalım. 15 milletvekili ayıralım, 600 milletvekilinin 15'i yurt dışı seçim çevresi olsun. Yurt dışındaki vatandaşlarımız o adayları görsün, isimlerine baksın, beğeniyorsa oy versin, beğenmiyorsa oy vermesin. Seçtikten sonra da onlardan hesap sorsun, 'Senin işin burası' desin."

"CHP'NİN TEKLİFİ RAHATSIZ EDİYORSA BİZ DESTEK VERİRİZ"

Verdikleri kanun teklifinin takipçisi olacaklarını vurgulayan Tezcan, bu değişiklik için anayasada değişikliğe de gerek olmadığının altını çizdi.

AK Parti ve MHP'nin bu yönde kendi tekliflerini oluşturmaları halinde buna da destek vereceklerini belirten Bülent Tezcan, "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği teklif rahatsız ediyorsa onlar versinler, biz buna destek veririz. Bunu söyleyecek 43 birliğimiz gittikleri yerde oradaki bütün vatandaşlarımıza diyecekler ki 'Cumhuriyet Halk Partisi sizin kendi temsilcilerinizi doğrudan seçmenizi istiyor, ona karşı olanlarla bu düşüncenin yanında olanlar arasında bir tercih yapacaksınız' diyecekler." diye konuştu.

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