CHP'den Sedat Peker açıklaması: Savcıları bir an önce göreve davet edin

"Organize suç örgütü elebaşları, Cumhur İttifakı'nın üçüncü sacayağı olmuş. Cumhur İttifakı, cürüm ittifakına dönüşmüş. Mafya-siyaset-emniyet hattında patlayan kanalizasyondan ortaya lağım saçılıyor. Sayın Erdoğan, hani bu ülkede çeteler dönemi bitmişti? Mafya dönemi bitmişti? Yönetiminizde mafya elebaşları internet fenomeni oluyor. Saray ve şürekası, bu skandallar karşısında ezberlerini hiç bozmuyorlar. Ellerine yüzlerine bulaşan pisliği, utanmadan, sıkılmadan muhalefete sıçratmaya uğraşıyor. Arsızlığın bu kadarına da pes dedirtiyorlar.

"SİZE BİR TAVSİYEMİZ VAR"

Hiç kusura bakmayın, 'Akademisyenlerin kanlarında duş alacağız' diyen, AK Parti için mitingler yapan, oy isteyen, Erdoğan'la fotoğraf karelerine giren, Erdoğan'a 'Tayyip Abi' diye hitap eden, şerefli Türk polisini, kendisine koruma tahsis ettiğiniz suç örgütü elebaşıyla sorunlarınızı kendiniz halledin. Biz, suç örgütlerinin de onlarla iş tutanların da karşısındayız. Size bir tavsiyemiz var. Cumhuriyet savcılarını bir an önce göreve davet edin. Bizi dinlemiyorsanız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Eski Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in sesine kulak verin. Ama bakıyoruz, AK Parti'li milletvekilleri ekranlarda 'Bu kişinin sözüyle nasıl harekete geçelim. Cumhurbaşkanımız gereğini yapar' diye savcılığın işini saraya havale etmeye kalkıyorlar." (AA)

