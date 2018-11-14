HABER

CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger, Mansur Yavaş'ın rozetsiz aday açıklamasına ilişkin, "İki partinin adayı olmak rozetsiz olmak anlamına gelmez. Mansur Bey'e karşı bir tevazu var ama bunun da çok abartılmaması gerektiğine inanıyorum ben" dedi.

CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

CHP PM üyesi Aksünger, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen PM toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Aksünger, PM'de adayların hepsinin belirlenme sürecinin bugün gerçekleşmeyeceğini belirterek, yöntemler konusunda konuşulacağını ve Aralık ayında adayların biraz daha netleşeceğini ifade etti. Aksünger, "Bir ittifak görüşmesi meselesinin zaten gündemde olacağını çok daha öncesinden ifade etmiştik. İttifaksız bir sürecin yaşanmasını doğal bulmuyorum zaten. Çünkü diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın öyle veya böyle aslında gizli de olsa bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. İYİ Parti kaçınılmaz bir şekilde geçişkenlerimiz olan konular ve yerler var, ondan kaynaklı mutlaka oturulması gerektiğini ifade etmiştik. Ama bu her şey çok olumlu gider veya bu senaryolar tutar gibi de düşünmemek lazım. CHP'nin çünkü kendi adaylarını her yerde çıkartmak gibi bir iradesi var. Bizim öyle bir irademiz var, PM'nin de öyle bir iradesi var. Olacak her şeye evet diyeceğiz tabii ittifaklar da dahil olmak üzere. En önemlisi parti içinde her şeyden önce bu işi kendi içimizde bir ittifakla halletmemiz gerektiğine de inanan bir insanım. Süreci görüyorum sadece, bu İYİ Parti açısından da değil, diğer partilerde tabanda belki bazı ittifaklar var gibi gözüküyor ama bunun da biraz daha yüzeye çıkartılması gerektiğine inanıyoruz. HDP'de, Saadet'te veya diğer sol partiler var, bunlarda. Yerel başka bir şey ama bu seçim sadece yerel olmayacak, bence daha siyasi bir seçim olacak. Daha siyasi figürlerin yarışacağı bir seçim olacak. Çünkü süreç başka şeylere gebe gibi gözüküyor 2019'da" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ SORUSUNA YANIT

Mansur Yavaş'ın Ankara'dan adaylığı konusunda CHP'nin sıcak baktığı hatırlatılarak, Yavaş'ın 'rozetsiz bir adaylık'tan söz ettiğinin sorulması üzerine Aksünger, "İki partinin adayı olmak rozetsiz olmak anlamına gelmez. Birisi tarafından aday gösterilecek. CHP kendi adayını Ankara’da çıkartacak ya da çıkartması gerekir. Mansur Bey'e karşı bir tevazu var ama bunun da çok abartılmaması gerektiğine inanıyorum ben" değerlendirmesinde bulundu. (İHA)

PARTNERHerkesin gözü önünde! 2 kadın oyalamaya çalışıp...Herkesin gözü önünde! 2 kadın oyalamaya çalışıp...
AK Parti'den Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklamaAK Parti'den Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama
Özersay: Kıbrıslı Türkler, kendilerini yönetme mücadelesini devam ettirecekÖzersay: Kıbrıslı Türkler, kendilerini yönetme mücadelesini devam ettirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Mansur Yavaş yerel seçim Erdal Aksünger

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan ankette sürpriz isim!

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Akşener duyurdu: İYİ Parti ittifak yapacak

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

AK Parti'den Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama

Erdoğan kararını verdi! Başkanlar kamuoyuna açıklama yapacak

Erdoğan kararını verdi! Başkanlar kamuoyuna açıklama yapacak

CHP-İYİ Parti ittifakı yerel seçimde hangi belediyeleri kazandırır?

CHP-İYİ Parti ittifakı hangi belediyeleri kazandırır?

AK Parti'yle ilgili flaş Atatürk iddiası!

AK Parti'yle ilgili flaş Atatürk iddiası!

Ak Parti'de 3 dönem kuralına takılan belediye başkanları kimler?

Ak Parti'de 3 dönem kuralına takılan belediye başkanları kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Erdoğan kara kaplı defteri çıkardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.