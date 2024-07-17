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CHP'den Tanju Özcan kararı! Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk edildi

17.07.2024 19:48
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CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti. Tanju Özcan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum...Yazık sana, sana verdiğim emeklere…" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den Tanju Özcan kararı! Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk edildi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilev Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki polemik gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'de kendisine sadık 50 vekil olduğunu söylediği iddiası sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulunmuştu.

Özcan'ın "Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gelmişti.

Kılıçdaroğlu şu paylaşımı yapmıştı:

"Sana ilk ve son kez cevap veriyorum;

Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak.
Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur.
Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum.
Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum.
Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler…

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Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin.
Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun…
Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim;
Aklını başına al…
Tanju, ne kadar kin varmış içinde…
Kinini daha da diri tut ve kork!
"Tanrı mısın?" Ne demek?
Allah'a sığınırım.
"Tarikat lideri misin?" Ne demek?
Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır.
Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez…

Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum...
Yazık sana, sana verdiğim emeklere…"

KILIÇDAROĞLU'NA ÖZCAN'DAN YANIT GELMİŞTİ

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yanıt veren Özcan şunları ifade etmişti:

"- Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var.

  • Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahkûm ettiğiniz için yoğun bir kızgınlığım var.

  • Bu kadar ekonomik sıkıntıya ve dış politikadaki başarısızlıklara rağmen, bu beceriksiz Erdoğan’ı yenemeyip, oğlum dahil milyonlarca genci ağlatmanızı hazmedemiyorum.

  • Ayrıca ben değişim için Ankara’ya yürüdüm ve bu eylemi demokratik bir hak olarak gördüm. Attığım koltuk kendi koltuğumdu. Konuyu saptırmayalım. Siz hiç Atatürkçü olmadınız, partiyi sağdan transfer badem bıyıklılarla doldurdunuz.

  • Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililerde bilir. Ayrıca cenazeme gelme demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde “Hakkımı helal ediyorum” diyemem.

  • Öyle iddia ettiğiniz gibi bende de çok hakkınız olduğuna inanmıyorum. İki sefer ön seçimle gelmiş bir Milletvekili, Tayyip Erdoğan’ın %65 oranında oy aldığı Bolu Belediyesi’ni iki sefer rekor oyla kazanmış biriyim. Ayrıca lütfen üslubunuza dikkat edin, emekli oldunuz, genel siyasete değil torunlarınıza vakit ayırınız.

  • Birazcık partiyi düşünüyorsanız, benim gibi siyasette başarılı olanlarla uğraşmak yerine gazetelerin bulmacalarını çözmeye çalışın.

  • Maalesef sebep sizsiniz, sonuç Erdoğan…"Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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