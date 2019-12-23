CHP'den TRT 1'deki 'CHP neden Türkiye’nin başarılı olmasını istemiyor?' altyazısına sert tepki!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, Türkiye'de ekonominin giderek kötüleştiğini savunarak, "Konkordatolar, iflaslar sıradanlaştı. İşsizlik hem rekorlar kırdı hem de giderek yapışkan bir hal adı. İşinden olan, pahalılık altında ezilen ve borca batan insanlarımız kapkara bir umutsuzluğun pençesine düştüler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in Libya’da verdiği mücadeleyi de unutmamalıyız. Madem Libya’nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?" açıklamasına değinen Öztrak, "Gazi Mustafa Kemal bir Osmanlı subayı olarak o gün Osmanlı’nın vatan toprağını savunmaya çalışıyordu. Ama bugün Libya bizim vatan toprağımız mı? Hayır değil. Mehmetçiklerimizin görevi Libya’nın iç savaşına karışmak değil. Mehmetçiklerimizin tek bir görevi var o da 784 bin kilometrelik vatan toprağını her türlü saldırıya karşı korumak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan 9 yıl önce 'Libya’daki krize Libyalılar çözüm bulmalı, Türkiye asla ve asla Libya halkına silah doğrultan taraf olmayacaktır' dedi. Peki şimdi ne oldu da Libya’daki krize taraf oluyoruz, iç savaşa taraf oluyoruz. Doğu Akdeniz’de yalnızlaştık. Şimdi geç kalmış bir takım adımlar atarak, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını korumak için uğraşıyoruz. Bunlardan uluslararası hukuka uygun olanlarını ve ülkemizi ateşe atmayacak olanları biz de destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam ederiz" diye konuştu.