CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Tunç Soyer'in siyaset anlayışının, CHP açısından takdirle karşılandığını söyledi.

"BAHÇELİ'NİN KENDİSİ HAKKINDA OTURUP DÜŞÜNMESİ GEREKİR"

Bahçeli'nin, durduğu yeri değerlendirmesi gerektiğini belirten Engin Özkoç şöyle konuştu:

"Bu, yalnızca kendisi açısından söz konusu değildir, Türkiye'nin itibarı açısından da söz konusudur. O yüzden bulunduğu yer, yalnızca bir siyasi partinin genel başkanlığı değil, Türkiye'de milliyetçiliği temsil eden, egemen güçlere karşı dik duran temsili bir yeri vardır. Buna layık konuşma biçimi geliştirmelidir. Kendisi eğer bu konuda gerçekten rahatsız oluyorsa, hem diktatörlükten yana olan, hem de Amerikan emperyalizminin yandaşlığını yapan ve onun arkasında duran kişinin arkasında durmaktan vazgeçmelidir. Milletinin ve ülkenin arkasında durmalıdır. Bu şahsiyet artık öyle bir noktaya gelmiştir ki; Türkiye'de milli savunmaya ait, savunma sanayimizin temel taşları olan fabrikaları satma noktasına gelmiştir. Savunma sanayisini dahi bir başka ordunun emrine vermeye sesini çıkarmayan Devlet Bahçeli'nin, kendisi hakkında da biraz oturup düşünmesi gerekir."