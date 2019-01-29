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CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 18:04 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki göstermişti. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile ilgili gelen eleştirilere cevap verdi.

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Tunç Soyer'in siyaset anlayışının, CHP açısından takdirle karşılandığını söyledi.

"BAHÇELİ'NİN KENDİSİ HAKKINDA OTURUP DÜŞÜNMESİ GEREKİR"

Bahçeli'nin, durduğu yeri değerlendirmesi gerektiğini belirten Engin Özkoç şöyle konuştu:

"Bu, yalnızca kendisi açısından söz konusu değildir, Türkiye'nin itibarı açısından da söz konusudur. O yüzden bulunduğu yer, yalnızca bir siyasi partinin genel başkanlığı değil, Türkiye'de milliyetçiliği temsil eden, egemen güçlere karşı dik duran temsili bir yeri vardır. Buna layık konuşma biçimi geliştirmelidir. Kendisi eğer bu konuda gerçekten rahatsız oluyorsa, hem diktatörlükten yana olan, hem de Amerikan emperyalizminin yandaşlığını yapan ve onun arkasında duran kişinin arkasında durmaktan vazgeçmelidir. Milletinin ve ülkenin arkasında durmalıdır. Bu şahsiyet artık öyle bir noktaya gelmiştir ki; Türkiye'de milli savunmaya ait, savunma sanayimizin temel taşları olan fabrikaları satma noktasına gelmiştir. Savunma sanayisini dahi bir başka ordunun emrine vermeye sesini çıkarmayan Devlet Bahçeli'nin, kendisi hakkında da biraz oturup düşünmesi gerekir."

ÖZEL: DEVLET BAHÇELİ'NİN İŞİNE GELMEZ

Bahçeli’ye tepkisini yazılı bir açıklama ile dile getiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "CHP, askeri ve sivil tüm darbe girişimleriyle mücadele etmiş, bu çerçevede yöneticileri hapisler yatmış, öldürülmüş, mal varlıklarına el konulmuş bir siyasi partidir. Partimizin İzmir adayı üzerinden 12 Eylül darbesinde partimizin tutumunu ağzına almak ya da buradan Tunç Soyer’e dil uzatmak, hiç kimsenin haddi değildir. Bizler eğer babalarının yaptıkları nedeniyle çocuklarını sorumlu tutmaya başlarsak, onların soyadları üzerinden siyaseti kurgularsak, halen siyasette bulunan ve babaları hakkında çeşitli iddia ve ithamlar olan onlarca ismi tartışmaya açarız. Bu durumun en çok Devlet Bahçeli’nin işine gelmeyeceği ortadadır" dedi.

(DHA)

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CHP tunç soyer Devlet Bahçeli Özgür Özel

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