CHP'den 'veri sızıntısı' iddialarına yalanlama: Paylaşılan bilgiler parti kayıtlarıyla örtüşmüyor

CHP'de 'veri sızıntısı' olduğu iddialarının ardından parti yönetiminden açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, paylaşılan bilgilerin parti kayıtlarıyla örtüşmediğini açıkladı.

"İNCELEMEMİZ TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"CHP'de veri sızıntısı, olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, partimizin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmeyip 'ilçe üyesi', 'genel merkez üyesi', 'düşen üyelik' kavramları üye kayıt sistemimizde kullanılmamaktadır. Tarafımıza konu intikal ettiği andan itibaren sistemlerimizde yaptığımız detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilememiştir. Konu ile alakalı tüm eski kayıtları kapsayacak şekilde incelememiz titizlikle devam etmektedir. Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin 'üyelik bilgi satırları' ile örtüşmemekte olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır." (DHA)



