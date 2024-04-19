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CHP'den yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyeler için inceleme! Tespit edilenler partiden ihraç edilecek

19.04.2024 19:13
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CHP, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazı ile 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağını bildirdi. Örgütlere gönderilen genelgede, başka aday ve parti lehine çalışanların, bu çalışmaları belgelendirildiği takdirde tüzük gereği ihraç edilecekleri vurgulandı.

CHP'den yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyeler için inceleme! Tespit edilenler partiden ihraç edilecek

Yerel seçimin ardından değerlendirme toplantılarına devam eden CHP, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökan Zeybek imzasıyla, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına bir genelge gönderdi.

Söz konusu genelgede, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'nin elde ettiği başarının parti örgütlerinin özverili çalışmaları sayesinde geldiği belirtilerek, "Her bir partilimiz, yürekten çalışmasını sürdürürken maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

'KESİN İHRAÇ' VURGUSU

Genelgede, CHP Tüzüğünün 68/1-e maddesi olan "Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak" fiilinde kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğinin düzenlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu hükme göre partimiz aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerimizle ilgili disiplin süreci doğrudan Merkez Yönetim Kurulumuzca başlatılacaktır. Yerel seçimlerde partimiz aleyhine, başka parti veya aday lehine çalışan üyelerin disiplin kurullarına sevkinin yapılması için bu kişilerin isim ve partideki görevleri ile aleyhe yaptıkları çalışmalara ilişkin delillerin 29 Nisan 2024 tarihine kadar Genel Merkez Yazı İşlerine bildirilmesi gerekmektedir.

Delillendirilmemiş başvuruların işleme konmayacağını hatırlatır, gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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